Zaatari trifft Minden – COSMO und die WDR Datenunit schlagen eine Brücke in den Nahen Osten

COSMO und die WDR Datenunit schlagen ab Montag, 4. Februar 2019, mit

einem großen Multimedia- und Datenspecial eine ungewöhnliche Brücke:

Von Zaatari in der jordanischen Wüste, einem der größten

Flüchtlingslager der Welt, in das grüne, idyllische Minden bei

Bielefeld. Zwei Orte, die auf den ersten Blick grundverschieden sind

– und doch ein spannendes Spiegelbild bieten: Denn beide Orte haben

etwa 80.000 Einwohner und lassen sich daher gut vergleichen. Wie viel

Wasser steht den Bewohnern pro Tag zur Verfügung? Und wie stark

unterscheidet sich die Altersstruktur in Zaatari und Minden?

Nicht nur Zahlen wurden ausgewertet: Reporterinnen und Reporter sind

für COSMO nach Zaatari und Minden gereist und haben mit den Bewohnern

über ihren Alltag gesprochen und festgestellt: Obwohl 3.500 Kilometer

dazwischen liegen, sind sich Zaatari und Minden auf menschlicher

Ebene gar nicht so fern.

So wird das oft abstrakte Thema „Geflüchtete im Nahen Osten“

besonders anschaulich und greifbar. Mit Grafiken, Fotos,

Audio-Beiträgen und Videos wird deutlich, was es zum Beispiel heisst,

kaum oder viel Wasser zur Verfügung zu haben, oder um jeden kleinen

Hilfsjob kämpfen zu müssen. Dabei kommen die Bewohner von Zaatari und

Minden auch persönlich zu Wort. So wird ein Porträt dieser Städte

gezeichnet, das statistische Daten mit emotionalen Einblicken

kombiniert.

Das Programm im Überblick:

Im Hörfunk berichtet COSMO täglich ab dem 4. Februar innerhalb der

Themenwoche „Zaatari trifft Minden – wir schlagen eine Brücke in den

Nahen Osten“ mit Kollegengesprächen und Beiträgen über das Projekt.

Auf allen digitalen Ausspielwegen von COSMO gibt es aufbereitete

Grafiken, Videos und Storys. Die WDR Lokalzeit Bielefeld berichtet am

Dienstag, 05.02.2019, ebenfalls über das Projekt.

Online: www.cosmoradio.de

Twitter: https://twitter.com/COSMO__ARD

Facebook: https://www.facebook.com/cosmoard/

Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Kathrin Hof / Stefanie Schneck

Telefon 0221 220 7125

kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.de

Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell