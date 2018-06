Zivilgesellschaftliche Mitglieder sehen Textilbündnis in Gefahr

Das von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller

(CSU) initiierte Textilbündnis motiviert Unternehmen nicht

ausreichend dazu, sich für die Einhaltung von Menschenrechten in

ihren Lieferketten zu engagieren. Das kritisieren die

zivilgesellschaftlichen Mitglieder des Bündnisses anlässlich eines

Vernetzungstreffens, das am 5. Juni in Hannover stattfindet. Die

Unternehmen, die dem Textilbündnis beigetreten sind, decken bisher

etwas weniger als 50 Prozent des deutschen Textilmarktes ab.

Vermutlich werden zudem Anfang Juli erneut weitere Mitglieder das

Bündnis verlassen müssen, wenn sie der Pflicht zur Erstellung eines

jährlichen Maßnahmenplans nicht nachkommen. Die

zivilgesellschaftlichen Mitglieder verweisen darauf, dass das

freiwillige Textilbündnis sinnvolle Beiträge zur Umsetzung von

Standards leisten könne. Für die Verwirklichung der Menschenrechte in

der textilen Lieferkette sind aber wirksame und für alle Unternehmen

geltende gesetzliche Regeln notwendig.

Damit das auf freiwilliger Basis bestehende Textilbündnis in der

Öffentlichkeit glaubwürdiger wird, muss mehr Transparenz im

Prüfprozess geschaffen werden. „Bislang werden die Berichte der

Mitgliedsunternehmen lediglich formal durch zwei Beratungsunternehmen

auf ihre Plausibilität geprüft, nicht aber auf ihre inhaltliche

Tiefe“, kritisiert Dr. Gisela Burckhardt von FEMNET e.V. und ergänzt:

„Notwendig wäre eine inhaltliche Prüfung und Transparenz über die

Bewertung. Da die Ausgangsbasis nicht öffentlich ist, bleibt für

Außenstehende schwer erkennbar, welche Verbesserungen ein Mitglied

anstrebt. Dadurch ist der Prozess intransparent und ermöglicht zu

wenige Rückschlüsse auf das tatsächliche Engagement der Unternehmen.“

Im August sollen die Maßnahmenpläne aller Mitglieder im

Textilbündnis verpflichtend veröffentlicht werden. „Das

Anspruchsniveau dieser Pläne ist ausschlaggebend, um zu bewerten, ob

sich die Bündnismitglieder wirklich engagieren oder nur hinter den

Minimalanforderungen verstecken“, sagt Dr. Sabine Ferenschild vom

SÜDWIND Institut und ergänzt: „Dies ist entscheidend für den Erfolg

des Textilbündnisses.“ Um die Maßnahmenpläne besser bewerten zu

können, haben die zivilgesellschaftlichen Akteure im Textilbündnis

eine Studie in Auftrag gegeben. Darin haben Expert_innen vom Öko

Institut erarbeitet, wie Mitgliedsunternehmen die gestellten

Anforderungen ambitioniert umsetzen sollten. Die Studie kritisiert

ebenfalls den intransparenten Prüfprozess des Textilbündnisses.

„Das Textilbündnis läuft derzeit Gefahr wirkungslos zu bleiben,

wenn die selbst gesteckten Schwerpunkte nicht eingehalten werden“,

kritisiert Berndt Hinzmann vom entwicklungspolitischen

INKOTA-netzwerk. Für das Jahr 2018 habe der Steuerungskreis des

Bündnisses das Thema existenzsichernde Löhne als Schwerpunkt

festgelegt. „Faktisch passiert ist bisher wenig“, so Hinzmann weiter.

„Existenzsichernde Löhne sind ein Kernthema und hängen mit anderen

Problemen wie Gewerkschaftsfreiheit oder Einkaufspraktiken zusammen.

Bei diesem zentralen Punkt muss das Bündnis noch in diesem Jahr klare

Fortschritte vorweisen.“

Weitere Informationen:

Zur Zusammenfassung der Studie vom Öko Institut: http://ots.de/f1vx3q

Zur Studie vom Öko Institut: http://ots.de/53Aiwh

Das Bündnis für nachhaltige Textilien ist eine 2014 vom

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

ins Leben gerufene Initiative welche das Ziel verfolgt, die soziale,

ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit entlang der gesamten

Textilkette kontinuierlich zu verbessern. Mehr unter:

https://www.textilbuendnis.com/. 19 Organisationen der

Zivilgesellschaft sind Mitglieder des Textilbündnisses, die von

folgenden drei NGOs im Steuerungskreis vertreten werden: FEMNET,

INKOTA-netzwerk, SÜDWIND Institut. Alle drei sind auch

Trägerorganisationen der Kampagne für Saubere Kleidung / Clean

Clothes Campaign.

Pressekontakt:

Dr. Gisela Burckhardt, FEMNET/CCC, gisela.burckhardt@femnet-ev.de,

Tel.: 0152 01774080

Dr. Sabine Ferenschild, SÜDWIND Institut,

ferenschild@suedwind-institut.de, Tel: 0228 7636 9816

Berndt Hinzmann, INKOTA-netzwerk/CCC, hinzmann@inkota.de, Tel.: 0160

94 69 87 70

Original-Content von: Zivilgesellschaft im Bündnis für nachhaltige Textilien, übermittelt durch news aktuell