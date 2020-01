zu Angriffen in Leipzig-Connewitz/Reaktion Linke

Linkes Doppelspiel

Raimund Neuß zur Eskalation in Leipzig Unfassbar, was in der Neujahrsnacht in

Leipzig-Connewitz passiert ist. Offensichtlich linksextremistische Gewattäter

reißen einem Polizisten den Helm ab. Dann greifen sie den nun schutzlosen Mann

mit Feuerwerkskörpern an und verletzen ihn lebensgefährlich. Zu Recht nehmen die

Ermittler einen Mordversuch an. Unfassbar aber auch das Echo, das die

Gewaltorgie in der Linkspartei findet. Und das hebt den Leipziger Fall von

anderen massiven Angriffen wie gerade eben in Bonn-Tannenbusch ab. “Cops raus

aus Connewitz”, fordert die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel. Und

die Jugendorganisation der Partei fabuliert von Polizisten, die ein

“antifaschistisches Stadtviertel” hätten niederwerfen wollen. Diese Reaktion aus

den Reihen einer Partei, die ungeachtet ihrer Vergangenheit als demokratisch

wahrgenommen werden will, diese Reaktion ist der Skandal im Skandal. Sie hat mit

legitimer Kritik an Polizeiarbeit nichts mehr zu tun. Natürlich kann die Partei

insgesamt, können auch ihre durchaus respektablen Vertreter in drei

Landesregierungen nicht für jede Äußerung jedes Mitglieds verantwortlich gemacht

werden. Eine demokratische Partei darf Sympathisanten von Kriminellen aber nicht

in ihren Reihen dulden, schon gar nicht als Mandats- oder Funktionsträger.

Welche Maßnahmen wird die Parteiführung denn jetzt ergreifen? Kommt von dort

wenigstens eine scharfe Verurteilung? Fehlanzeige. Frau Nagel selbst findet ihre

Äußerungen gerade mal “unglücklich”. Die Linke spreizt sich in staatstragender

Wohlanständigkeit und lässt zugleich die Grenze zum Extremismus verschwimmen.

Auch da, bei den Gewalttätern von Connewitz bis zum Hambacher Forst, sind ja

potenzielle Wähler zu finden. Eine perfide Form politischer

Produktdifferenzierung.

