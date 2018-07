10. bis 28. Juli: Bildhauer-Workshops mit Künstlern aus Simbabwe

Selbst kreativ gestalten trauen sich viele Menschen nicht zu. Das ist ein Fehler, denn in jedem Menschen stecken solche Fähigkeiten. Unsere Erfahrung mit Workshopteilnehmern in Birkenried haben gezeigt, dass die Arbeit am Stein viele positive Effekte hat. Zum Einen macht die Arbeit am Stein den Kopf völlig frei von den Alltagsbelastungen, die das Hirn ständig beschäftigen. Dazu kommt der Spaß, sich über längere Zeit mit einem Stein zu beschäftigen, ihn zu formen, nach dem Schleifen zu polieren und dabei ein ganz persönliches Erfolgserlebnis zu haben. Die Rohsteine, sehr gut zu bearbeitender Serpentin aus Simbabwe, inspirieren oftmals schon mit ihrer Form zu konkreten Vorstellungen, was am Ende entstehen soll. Dabei ist immer der Weg das Ziel.

Anmeldung und Information: littlezim@birkenried.de

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika

Info und Kontakt: www.birkenried.de info@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)