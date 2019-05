29. Mai: Zum fünften Todestag von Karlheinz Böhm / Filmstar, Vorreiter der Entwicklungszusammenarbeit und Stiftungsgründer (FOTO)

Am 29. Mai 2014 ist Karlheinz Böhm gestorben. Er war Filmstar,Vorreiter der Entwicklungszusammenarbeit und Gründer der StiftungMenschen für Menschen. Ein Rückblick auf ein bewegtes Leben.

„Hilfe zur Selbstentwicklung statt Almosen“: Nach diesem Grundsatz

gründete Karlheinz Böhm 1981 die Äthiopienhilfe. Seine Kritik an der

ungerechten Verteilung zwischen Arm und Reich war der Motor seines

Handelns. Er wollte stets zeigen, dass eine gerechtere Welt möglich

ist. Bisher wurden durch die Äthiopienhilfe u.a. über 2.540

Wasserstellen (Pumpbrunnen und Quellfassungen) geschaffen, 440

Schulen und über 100 Gesundheitsstationen, Polikliniken und

Krankenhäuser neu gebaut oder erweitert und sie stehen

stellvertretend für die Erfolgsgeschichte der Hilfsorganisation in

einem der ärmsten Länder der Welt. Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe hat

auf diese Weise bis heute dazu beigetragen, dass über sechs Millionen

Menschen in dem ostafrikanischen Land ein besseres Leben führen

können und sie eine Perspektive im eigenen Land haben. Und die Arbeit

von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (www.menschenfuermenschen.de)

setzt sich fort.

Eine Wette, die viele bewegte und vieles veränderte

Am 16. Mai 1981 war Karlheinz Böhm in der ZDF-Sendung „Wetten,

dass..?“ zu Gast. Sein legendärer Aufruf an die Fernsehzuschauer gab

seinem Leben eine entscheidende Wendung. Böhm wettete damals, er

werde es nicht schaffen, dass „jeder dritte Zuschauer eine Mark,

einen Schweizer Franken oder sieben österreichische Schilling für

Menschen in der Sahelzone spendet“. Zwar gewann Böhm die Wette, denn

es gelang tatsächlich nicht, dennoch kamen 1,2 Millionen DM zusammen.

Im Oktober 1981 flog er erstmals nach Äthiopien und gründete am 13.

November 1981 die Hilfsorganisation Menschen für Menschen.

Auf seiner ersten Reise nach Äthiopien besuchte er ein

Flüchtlingslager mit etwa 1.500 Halbnomaden des Stammes Hauiwa in

Babile, Ostäthiopien. Gemeinsam mit ihnen begann er das erste Projekt

im rund 30 Kilometer entfernten Erer-Tal, wo sich die Flüchtlinge in

vier neuen Dörfern ansiedeln und ein neues Leben als selbstständige

Bauern beginnen konnten. Heute betreibt Menschen für Menschen in

verschiedenen Regionen Äthiopiens eine Vielzahl von langfristig

angelegten Projekten. Diese schließen miteinander verzahnte Maßnahmen

aus allen Bereichen des Lebens mit ein, wie die Förderung der

Landwirtschaft, Versorgung mit sauberem Trinkwasser, Bildung,

Gesundheit und Einkommen.

Karlheinz Böhm hat für sein Engagement in Äthiopien zahlreiche

Würdigungen und Auszeichnungen erhalten: unter anderem das

Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, die

äthiopische Ehrenstaatsbürgerschaft, Ehrendoktorwürden der

äthiopischen Universitäten in Jimma und Alemaya sowie das große

Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Darüber

hinaus wurde der ehemalige Schauspieler „für sein Lebenswerk im

Dienst der Humanität“ mit der höchstdotierten Friedensauszeichnung,

dem Balzan-Preis, geehrt und mit dem UNESCO-Ehrenpreis sowie dem Save

the World-Award ausgezeichnet.

Seit 2011 war der Stiftungsgründer Ehrenvorsitzender der

Organisation. Am 29. Mai 2014 ist Karlheinz Böhm im Alter von 86

Jahren nach langer schwerer Krankheit in seinem Haus in der Nähe von

Salzburg verstorben. Er ist auf dem Salzburger Kommunalfriedhof in

einem Ehrengrab beigesetzt.

Lebenslauf von Karlheinz Böhm

Am 16. März 1928 wurde Karlheinz Böhm als einziger Sohn des

berühmten Dirigenten Karl Böhm und der Sopranistin Thea Linhard in

Darmstadt geboren. Bedingt durch den Beruf des Vaters zog die Familie

oft um: So verbrachte Karlheinz Böhm als Kind einige Jahre in Hamburg

und später in Dresden, wo sein Vater Leiter der Sächsischen

Staatsoper war. Während des Zweiten Weltkriegs lebte Karlheinz Böhm

in einem Schweizer Internat. Danach zog er mit seinen Eltern nach

Graz und machte dort 1947 sein Abitur. Auf Wunsch seines Vaters

begann Karlheinz Böhm ein Studium der Philosophie und Philologie an

der Grazer Universität.

Doch es zog ihn auf die Bühne: Über eine Regieassistenz beim Film

und den Schauspielunterricht (bei einer bekannten Burgschauspielerin)

kam Karlheinz Böhm 1948 zu einem ersten Engagement am legendären

Wiener Burgtheater. Darauf folgten einige Jahre am renommierten

Theater in der Josefstadt in Wien, das er stets als seine

künstlerische Heimat bezeichnete. Seine ersten Filmrollen erhielt er

in „Der Engel mit der Posaune“ (1948) und „Haus des Lebens“ (1952).

1952 gab ihm Arthur Rabenalt die Chance, sich neben Hildegard Knef

und Erich von Stroheim in einer Hauptrolle zu beweisen („Alraune“).

Internationale Berühmtheit erlangte Karlheinz Böhm mit seiner

Filmrolle als Kaiser Franz Joseph von Österreich an der Seite von

Romy Schneider in der „Sissi“-Trilogie zwischen 1955 und 1957. Einen

Kontrapunkt zum Image des Sissi-Kaisers setzte er 1960 als Mark Lewis

in Michael Powells aufsehenerregendem Psychodrama „Peeping Tom“

(„Augen der Angst“). Nach einem vierjährigen Gastspiel in Hollywood,

wo er unter anderem in „The Four Horsemen of the Apocalypse“ (1962)

und „The Wonderful World of the Brothers Grimm“ (1962) zu sehen war,

wandte sich Böhm Mitte der Sechziger Jahre wieder mehr dem Theater in

Europa zu und übernahm auch die Regiearbeit bei verschiedenen

Opernaufführungen.

So brachte er 1964 gemeinsam mit seinem Vater „Elektra“ von

Richard Strauss an die Stuttgarter Staatsoper: Karlheinz Böhm

inszenierte, Karl Böhm dirigierte. Anfang der Siebziger Jahre gelang

ihm mit eindrucksvollen Charakterdarstellungen in den Rainer Werner

Fassbinder-Produktionen „Martha“ (1973), „Effi Briest“ (1974),

„Faustrecht der Freiheit“ (1974) und „Mutter Küsters Fahrt zum

Himmel“ (1975) ein bemerkenswertes Film-Comeback. Danach arbeitete

Böhm unter anderem als Ensemble-Mitglied des Düsseldorfer

Schauspielhauses, wo er zuletzt als „King Lear“ Triumphe feierte. Dem

TV-Publikum blieb er durch beliebte Serien wie „Ringstraßenpalais“

(1980/82) und „Die Laurents“ (1981) ein Begriff.

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 37 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen

(DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in elf

Projektgebieten mit über 620 fest angestellten und fast

ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

