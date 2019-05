Global Leadership Award 2019: Wer motiviert seine Mitarbeiter am besten? / Bewerbungsphase für HR-Award von Dale Carnegie startet

Von einer gezielten Mitarbeitermotivation

profitieren Angestellte wie Unternehmen. Dale Carnegie fördert diese

Entwicklung und zeichnet Unternehmen, die ihre Mitarbeiter besonders

motivieren, mit dem Global Leadership Award aus.

Bereits seit einem Jahrzehnt würdigt Dale Carnegie mit dem Global

Leadership Award visionäre und erfolgreiche Unternehmens- und

Personalführung. In diesem Jahr werden Unternehmen mit besonderem

Engagement im Bereich der Mitarbeitermotivation geehrt. Eine

Teilnahme ist noch bis zum 9. August über www.global-award.de

möglich. Ein Gremium aus führenden Wirtschaftsexperten kürt im

Anschluss anhand fester Auswahlkriterien den Preisträger. In der Jury

sitzen unter anderem Martin Pichler, Chefredakteur des Fachmagazins

„wirtschaft + weiterbildung“, Dr. Manfred Jagiella, CEO des

Vorjahres-Siegers Endress+Hauser Conducta sowie Gerd Bührig, ehemals

Leiter der Bertelsmann Corporate University und Experte für das Thema

„Digitale Transformation und Zukunft der Arbeit“. Der Award wird

jährlich in einer feierlichen Siegerehrung an bis zu fünf Unternehmen

weltweit vergeben. Die Preisverleihung findet am 17. September in

Köln statt.

Die Sieger des Global Leadership Awards sind richtungsweisend im

Bereich der Personalentwicklung und im Leadership. Zu den

Preisträgern aus Deutschland zählen beispielsweise Endress & Hauser

Conducta (2018), Hunkemöller (2017), Wort&Bild-Verlag (2010) und

Arvato/Bertelsmann (2008).

Weitere Informationen zum Global Leadership Award und zum

Bewerbungsverfahren erhalten Sie auf global-award.de.

Über Dale Carnegie Deutschland

Dale Carnegie ist weltweit führend als Anbieter internationaler

Sales- und Leadership-Trainings. Aktuell sind rund 200 Dale

Carnegie-Offices in mehr als 90 Ländern präsent und bieten

zertifizierte, lediglich kulturell adaptierte Trainings in über 30

Sprachen an. Dale Carnegie Deutschland wurde 1953 gegründet und

beschäftigt rund 30 Mitarbeiter sowie 25 freie Trainer, die pro Jahr

rund 2.000 Trainingstage durchführen. Unter CEO Uwe Göthert

fokussiert sich Dale Carnegie Deutschland mit Hauptsitz in München

auf maßgeschneiderte Inhouse-Trainings für Hidden Champions und

Weltmarktführer, die international agieren und standortübergreifend

Wert auf hohe Standards legen. Dale Carnegie Deutschland ist auf

Soft-Skill-Themen im Bereich Sales- und Leadership-Trainings

spezialisiert. Zahlreiche Kurse zu Themen wie Präsentation und

Kommunikation ergänzen das Angebot. 2018 erwirtschaftete Dale

Carnegie Deutschland einen Umsatz von 6,2 Millionen Euro.

