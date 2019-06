50 Jahre Primark / Eine unrühmliche Bilanz (FOTO)

Studie: Fast Fashion verantwortlich für humanitäre undUmweltschäden – Deutschlandweit Aktionen am 13. und 15. Juni

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Modediscounters Primark

hat die CIR (Christliche Initiative Romero e.V.) die Auswirkungen der

Fast Fashion auf Umwelt und Menschen, konkret Arbeiter*innen in

sri-lankischen Zulieferfabriken von Primark, untersucht. In ihrem von

der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW geförderten Dossier Fast

Fashion zieht sie eine bittere Bilanz. „In keiner der untersuchten

Fabriken wird der Verhaltenskodex eingehalten, den Primark seinen

Herstellern auferlegt. Die Löhne und das Maß an Überstunden sind

teils illegal. Und wir haben herausgefunden: Primark und Co. tragen

den Hauptteil der Verantwortung dafür mit ihrem Einkaufsverhalten“,

fasst Isabell Ullrich, Referentin für Kleidung bei der CIR, zusammen.

80 STUNDEN ARBEIT PRO WOCHE FÜR EINEN HUNGERLOHN

Bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiteten die befragten

Textilarbeiter*innen regelmäßig in den sri-lankischen Fabriken.

Maximal 45 reguläre und 12 Überstunden sind für Frauen in

Ausnahmefällen erlaubt. Manche erhalten nicht einmal den Mindestlohn

von umgerechnet 79 Euro. Für ein würdiges Leben reicht das nicht im

Geringsten – laut der Asia Floor Wage Alliance müsste ein

existenzsichernder Lohn in Sri Lanka mindestens 296 Euro betragen.

„Ich würde diese Arbeit keinem empfehlen. Unsere Löhne sind so

niedrig, wir können nicht einmal genug Lebensmittel kaufen“,

berichtet eine der Befragten.

SCHULD LIEGT BEI MODEMARKEN

„Die Verantwortung der Fast Fashion Marken an diesen Zuständen ist

nicht von der Hand zu weisen“, sagt Isabell Ullrich. „Bei der Auswahl

der Fabriken schauen Primark und Co. nur auf Preis, Zeit und

vielleicht noch Qualität. Die ethischen Ziele, die sie sich groß auf

die Fahnen schreiben, spielen beim Einkauf keine Rolle – ganz im

Gegenteil.“ Durch das Einkaufsverhalten der Fast-Fashion-Marken

entsteht eine kurzfristige und unstetige Auftragslage in den Fabriken

und hoher Zeit- und Preisdruck. Dieser wird an die Arbeiter*innen

weitergegeben, die dann Überstunden machen und zu einem Hungerlohn

arbeiten müssen.

VERHEERENDE GLOBALE AUSWIRKUNGEN DER MODEINDUSTRIE

Die schnelllebigen Trends, die dazu führen, dass Shoppen für viele

zum wöchentlichen Hobby geworden ist, sind zudem für 35% des

Mikroplastiks in den Ozeanen, den Ausstoß von etwa 1.500 Millionen

Tonnen CO2-Äquivalenten und 92 Millionen Tonnen Müll jährlich

verantwortlich. Knapp die Hälfte aller Arbeiter*innen in der

Textilproduktion leiden an arbeitsbedingten Krankheiten.

FAZIT

Die Zahlen zeigen, dass sich die Modeindustrie grundlegend ändern

muss, um diese humanitären und Umweltschäden in Zukunft zu vermeiden.

In der Pflicht sind, so Isabell Ullrich, nicht nur die

Verbraucher*innen: „Die Konzerne müssen die Ziele ihrer

Nachhaltigkeitsabteilungen auch in ihrer Geschäftstätigkeit umsetzen.

Und auch die Politik kann mit einem Sorgfaltspflichtengesetz dazu

beitragen, Arbeitsrechtsverletzungen in Zukunft zu verhindern.“ Von

Primark, C&A und allen weiteren Auftraggebern der untersuchten

Fabriken in Sri Lanka fordert die CIR konkret, dafür zu sorgen, dass

die Verstöße gegen Arbeitsrecht und Versammlungsfreiheit sofort

eingestellt und existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Dafür werden

sich die Regionalgruppen der Kampagne für Saubere Kleidung am 13. und

15. Juni vor vielen deutschen Primark-Filialen in

öffentlichkeitswirksamen Aktionen einsetzen.

HINTERGRUND:

Anlass für die Fast Fashion Bilanz ist das 50-jährige Jubiläum des

Modediscounters Primark im Juni 1969. Laut der englischen Wikipedia

wurde am 13. Juni 1969 die erste Filiale – in Irland damals wie heute

unter dem Namen Penneys – eröffnet. Die CIR lies zehn Fabriken in Sri

Lanka untersuchen, wovon sechs für Primark und sieben für C&A

fertigen, sowie die globalen Auswirkungen der Fast Fashion Industrie

insgesamt und ihrer Einkaufspraktiken im Besonderen.

Die Christliche Initiative Romero (CIR) setzt sich seit 1981 für

Arbeits- und Menschenrechte ein. Schwerpunkt ist dabei die

Unterstützung von Basisbewegungen und Organisationen in Nicaragua, El

Salvador, Guatemala und Honduras sowie die Kampagnen- und

Bildungsarbeit in Deutschland. Ziel ist es, eine Brücke zwischen

Ländern des Südens und Deutschland zu schlagen. Die CIR ist

Gründungsmitglied der Kampagne für Saubere Kleidung (CCC).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Pressematerial:

www.ci-romero.de/50-jahre-primark-bilanz-fast-fashion/

Dossier Fast Fashion – Eine Bilanz in 3 Teilen:

http://ots.de/FOOYvG

Pressekontakt:

Für Interviews und Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung

Isabell Ullrich

Christliche Initiative Romero (CIR)

Schillerstraße 44a

48155 Münster

Tel: 0251 – 67 44 13 13

E-Mail: ullrich@ci-romero.de

Original-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell