55. Grimme-Preis: 15 Grimme-Nominierungen für den WDR

70 Produktionen und Einzelleistungen sind für den 55. Grimme-Preis

2019 nominiert. Der WDR kann sich über 15 Nominierungen freuen und

ist insbesondere in der Kategorie „Info & Kultur“ stark vertreten.

Drei WDR-Fernsehfilme in der Kategorie Fiktion nominiert

Der nominierte Film „Fremder Feind“ (Schiwago Film für WDR/Das Erste)

erzählt die Geschichte von Arnold Stein (Ulrich Matthes) – einem

Mann, der alles verloren hat. Doch auch als er sich deshalb in eine

vermeintliche Bergidylle zurückzieht, findet er dort keinen Frieden,

sondern wird von einem Fremden terrorisiert. Zum ersten Mal geht der

eigentlich überzeugte Pazifist in ein mörderisches Duell und einen

erbitterten Kampf um sein Leben. Rick Ostermann hat das

vielschichtige Drama „Fremder Feind“ nach dem Drehbuch von

Grimme-Preisträgerin Hanna Hollinger inszeniert. Der Film basiert auf

dem Roman „Krieg“ von Jochen Rausch. Die WDR-Redaktion liegt bei

Corinna Liedtke.

Der WDR/ARD-Fernsehfilm „Unser Kind“ (Schiwago Film für WDR,

Redaktion: Frank Tönsmann) stellt auf emotional packende Weise die

Frage nach der gesetzlichen Grundlage der Elternschaft in

gleichgeschlechtlichen Ehen – und thematisiert eine

Ungleichbehandlung, an der auch das neue Gesetz zur „Ehe für alle“

nichts geändert hat. Die Grimme-Kommission lobt das mit einer

Nominierung.

Die dritte Nominierung in der Kategorie Fiktion erhielt der Film

„Zwischen den Jahren“ (Radical Movies Production für WDR/ARTE). Er

handelt von einem verurteilten Mörder, der nach Verbüßung seiner

Strafe von seiner Vergangenheit wieder eingeholt wird. Die Redaktion

im WDR hatte Andrea Hanke.

Die Nominierungen im Bereich Info & Kultur

Die investigative Dokumentation „Bloß keine Tochter! Asiens

Frauenmangel und die Folgen“ (Bildersturm Filmproduktion für

NDR/WDR/ARTE/SRF) dreht sich um die Problematiken und Langzeitfolgen

der im asiatischen Raum vorherrschenden Maxime: Mädchen seien weniger

wert als Jungen. Ein Bericht über Zwangsabtreibung, Frauenhandel und

Männerüberschuss. Die Redaktion im WDR hatten Ute Casper und Andrea

Ernst.

Ebenfalls nominiert ist „Im Schatten der Netzwelt – The Cleaners“

(gebrueder beetz filmproduktion/Grifa Filmes/I Wonder Pictures für

WDR/NDR/RBB). Thema dieser Dokumentation ist die Schattenindustrie

digitaler Zensur im weltgrößten Outsourcing Standort Manila.

Zehntausende Menschen sichten im Auftrag der großen Silicon Valley

Konzerne verstörendes Material vor Veröffentlichung auf Facebook und

Co. Die Redaktion hatten Christiane Hinz und Jutta Krug.

Die Reportage „Krieg und Frieden. Deutschsowjetische Skizzen“

(Schmidt & Paetzel Fernsehfilme für RBB/SWR/WDR) beschäftigt sich mit

den deutsch-sowjetischen Beziehungen nach dem ersten Weltkrieg und

wie sie die Geschichte beider Länder entscheidend prägte. Redaktion

im WDR hatte Beate Schlanstein.

Im Bereich Serien und Mehrteiler hat „Krieg der Träume“

(Looksfilm/Iris Productions/Les Films D–Ici/Fortis Imaginatio für

SWR/NDR/RBB/ WDR/ORF/ARTE/ TOUTE L–HISTOIRE/CT) die Chance auf einen

Grimme-Preis. Die realen Schicksale außergewöhnlicher Menschen, die

die Zeit nach dem ersten und vor dem zweiten Weltkrieg erlebt haben,

werden durch authentische Tagebuchaufzeichnungen und Briefe

porträtiert. Als WDR-Redakteurinnen waren Barbara Schmitz und Gudrun

Wolter an der Produktion beteiligt.

Zwei Spezialnominierungen für den WDR

Eine Nominierung in der Kategorie Spezial erhielt das Team von Docupy

für den Dreiteiler der Sendereihe „Die Story: Ungleichland –

Reichtum, Chancen, Macht“ und das dazugehörige zukunftsweisende

Online-Konzept (btf für WDR).

Außerdem wurde Karsten Schwanke für seine präzise Analyse der

Klimawandelfolgen anhand der Waldbrände in Kalifornien in der Sendung

„Wetter vor acht“, vom 16.11.18 (WDR) nominiert.

Drei Nominierungen für besondere journalistische Leistungen

Isabel Schayani erhielt eine Grimme-Nominierung für ihre besonderen

journalistischen Leistungen in Bezug auf ihre Tagesthemen-Kommentare

und Weltspiegel-Moderationen.

Stellvertretend für das Team von MONITOR und deren herausragende

Reportagen von den zentralen Schauplätzen der Migration in Nord- und

Westafrika – in der Regelsendung des Magazins sowie in der von

Monitor verantworteten Reportage „Grenzen dicht“ wurden Shafagh

Laghai und Nikolaus Steiner nominiert.

Zudem würdigte die Grimme-Kommission Marco Rösseler, Friederike

Hofmann, Carolin Imlau, Judith Müllender, Matthias Werth und Jan

Meisters für ihre trotz hohem Produktions-Zeitdruck vielschichtige

Darstellung des Gelbwesten-Phänomens in „WELTSPIEGEL EXTRA: Unruhen

in Paris – schafft Macron die Wende?“ mit einer Nominierung.

„Trixie Nightmare“ in der Kategorie Unterhaltung nominiert

Im Bereich Unterhaltung freut sich Trixie Dörfel alias Olli Dittrich

über eine Grimme-Nominierung. Die Mockumentary „Trixie Nightmare –

der tiefe Fall der Trixie Dörfel“ (Redaktion: Carsten Wiese) erzählt,

wie die eben noch so schöne Welt des Serienstars innerhalb weniger

Wochen aus den Fugen gerät. In den insgesamt neun Ausgaben des

TV-Zyklus, eine Produktion von beckground tv im Auftrag des WDR, hat

Olli Dittrich eine Vielzahl Figuren erschaffen und verkörpert.

Zweifache Nominierung in der Kategorie Kinder & Jugend

In der Kategorie „Kinder & Jugend“ stand erneut die

zielgruppengerechte Umsetzung aktueller gesellschaftlicher Themen im

Fokus. Mit „Die Sendung mit der Maus – Die unsichtbare Krankheit“

(Redaktion: Henrike Vieregge) und „Wissen macht AH! Ein Pfund

Gehacktes“ (Redaktion: Hilla Stadtbäumer) sind dafür zwei

WDR-Produktionen nominiert.

Bekanntgabe & Verleihung des 55. Grimme-Preises

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 55. Grimme-Preises 2019

werden am 26. Februar 2019 bei einer Pressekonferenz im Essener

Grillo-Theater bekanntgegeben. Die festliche Verleihung findet am 5.

April in Marl statt.

Links:

Alle Nominierungen für den 55. Grimme-Preis im Überblick

https://www.grimme-preis.de/55-grimme-preis-2019/nominierungen/

Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Tel. 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell