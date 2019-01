Unternehmen wollen ihre Ausgaben für Weiterbildung steigern

Eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland (54 Prozent) will im

Jahr 2019 die Investitionen in die Aus- und Weiterbildung ihrer

Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das hat eine

repräsentative Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands (VdTÜV) und des

Digitalverbands Bitkom unter 504 Unternehmen ab 10 Mitarbeitern in

Deutschland ergeben. Demnach wollen 37 Prozent der befragten

Unternehmen ihre Weiterbildungsausgaben unverändert lassen und nur 4

Prozent wollen sie senken. „Unternehmen müssen stärker in die

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um die Digitalisierung

ihrer Organisation aktiv vorantreiben zu können“, sagt Dr. Joachim

Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Laut Umfrage stellen die

Unternehmen ihren Mitarbeitern im Schnitt 709 Euro und 2,3

Weiterbildungstage pro Jahr zur Verfügung. Bühler: „In Zeiten, in

denen sich Technologien wie künstliche Intelligenz, Virtual Reality,

3D-Druck oder Data Analytics extrem dynamisch entwickeln, reichen die

Weiterbildungsausgaben der Wirtschaft nicht aus.“ Unternehmen müssten

eine Weiterbildungskultur entwickeln, in der regelmäßige

Qualifizierungsmaßnahmen, unabhängig vom Alter und der Tätigkeit der

Beschäftigten, selbstverständlich sind.

Den Ergebnissen der Studie zufolge wollen die Unternehmen mit

Weiterbildungen nicht nur zusätzliche Kompetenzen vermitteln, sondern

auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und ihre

finanziellen Mittel im Personalbereich möglichst effizient einsetzen.

Laut Umfrage wollen 93 Prozent der Befragten die Motivation und

Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern. 91 Prozent geben an,

dass sie Fachkräfte für das Unternehmen sichern, 87 Prozent, dass sie

ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen wollen. 86 Prozent der

Unternehmen möchten die Qualifikation der Mitarbeiter an neue

Technologien oder eine veränderte Arbeitsorganisation anpassen und 76

Prozent verfolgen das Ziel, die Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter

zu fördern. Darüber hinaus spielen auch Kostenaspekte eine Rolle:

Acht von zehn Unternehmen (79 Prozent) wollen die Produktivität ihrer

Organisationen erhöhen und 73 Prozent sagen, Weiterbildung sei

kostengünstiger als die Rekrutierung externer Mitarbeiter.

Aus Sicht der TÜV-Verbands sollte die Politik die betriebliche

Weiterbildung gezielt fördern. „Das seit Januar geltende

Weiterbildungsgesetz ist ein wichtiger Schritt, um die Qualifizierung

der Beschäftigten zu verbessern“, sagte Bühler. „Vor allem kleine und

mittelständische Unternehmen sollten die Fördermöglichkeiten jetzt

ausschöpfen.“ Je nach Art der Fortbildung sind Zuschüsse bis zu 100

Prozent möglich. Darüber hinaus schlägt der TÜV-Verband die

Einrichtung von Kompetenzzentren für digitale Weiterbildung und

Arbeit 4.0 in den Bundesländern vor. Die Bildungszentren könnten als

neutrale Anlaufstelle für Unternehmen und Arbeitnehmer dienen, um

sich über Weiterbildungsangebote und Fördermöglichkeiten zu

informieren. Hier könnten zudem neue Konzepte für die Qualifizierung

im Job entwickelt werden. „Berufliche Bildung ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte Bühler. „Die Unternehmen

profitieren von gut qualifizierten Mitarbeitern und leisten einen

Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Die Beschäftigten bleiben fit für

einen dynamischen Arbeitsmarkt.“

Die vollständigen Ergebnisse der Studie „Weiterbildung für die

digitale Arbeitswelt“ sowie eine Infografik sind abrufbar unter:

http://ots.de/P2xBTc

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine

repräsentative Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des

TÜV-Verbands und des Digitalverbands Bitkom unter 504 Unternehmen ab

10 Mitarbeitern in Deutschland. Befragt wurden Geschäftsführer und

CEOs sowie Personalleiter und HR-Manager.

Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt

die politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Gewachsen aus

einer über 130-jährigen Tradition, setzt sich der TÜV-Verband für

technische Sicherheit und das Vertrauen in Produkte, Anlagen und

Dienstleistungen durch unabhängige Prüfungen ein. Mit seinen

Mitgliedern verfolgt er das Ziel, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und sichere

Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel zu entwickeln. Die

TÜV-Akademien zählen mit rund 20.000 Seminaren und mehr als 200.000

Teilnehmern pro Jahr zu den größten Weiterbildungsanbietern in

Deutschland.

