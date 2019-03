70 Prozent der syrischen Bevölkerung benötigt humanitäre Hilfe

Nach acht Jahren Konflikt sind 11,7 Millionen

Syrer/-innen auf humanitäre Nothilfe angewiesen, das entspricht 70

Prozent der Bevölkerung. Es ist überlebenswichtig, den Zugang zu

grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Nahrung,

sauberes Wasser, Unterkünfte usw. zu ermöglichen. Gleichzeitig

verhindert die Verseuchung des Landes mit explosiven Kriegsresten die

Rückkehr der Bevölkerung und wird den Wiederaufbau des Landes

erheblich erschweren. Seit sieben Jahren unterstützt die

Nichtregierungsorganisation Handicap International (HI) syrische

Flüchtlinge in Jordanien und im Libanon mit psychosozialer Therapie

und Rehabilitationsprojekten.

In den acht Jahren Konflikt haben massive Bombardierungen in den

bewohnten Gebieten schreckliche humanitäre Folgen ausgelöst:

auseinander gerissene Familien, Verletzungen mit langfristigen

Folgen, psychologische Traumata, Zwangsvertreibung, Zerstörung

lebenswichtiger Infrastrukturen (Krankenhäuser, Häfen, Brücken usw.)

und wachsende Armut. Nach Angaben des Amts für die Koordinierung

humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen sind fast 12

Millionen Syrer/-innen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 80 Prozent

leben derzeit unterhalb der Armutsgrenze. Der intensive Einsatz von

Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten hat die lebenswichtige

Infrastruktur und Wirtschaft des Landes zerstört. HI arbeitet in

Jordanien und im Libanon mit Opfern zusammen, die alles verloren

haben und zum Überleben humanitäre Hilfe benötigen.

Tödliches Erbe: Verseuchung mit explosiven Kriegsresten betrifft

Millionen Menschen

Bombardierungen und Beschuss hinterlassen außerdem ein tödliches

Erbe: die Verseuchung mit explosiven Kriegsresten. Mehr als 10

Millionen Menschen sind laut Organisationen, die in der Minenräumung

in Syrien aktiv sind, der Bedrohung durch Blindgänger ausgesetzt.

Diese Zahlen bleiben aufgrund der vielen schwer zugänglichen Gebiete

sicherlich hinter der Realität zurück – das wahre Ausmaß der

Verseuchung ist noch unbekannt. Thomas Hugonnier, Programmdirektor

Mittlerer Osten von Handicap International, fordert ein Ende der

Einsätze von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten: „Wir sind

fassungslos über das Ausmaß der Verseuchung mit explosiven

Kriegsresten in Syrien. Es wird Jahrzehnte dauern, bis das Land davon

befreit werden kann. Humanitäre Minenräumungen müssen in den

Provinzen, in denen dies bereits möglich ist, rasch umgesetzt werden.

Minenräumung, Risikoaufklärung, Opferhilfe und Notfallversorgung

können Leben retten.“

Unterstützung für Kampagne „Stop Bombing Civilians“

Im Rahmen der Kampagne „Stop Bombing Civilians“ fordert Handicap

International alle Staaten auf, eine politische Erklärung zur

Beendigung des Einsatzes von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten

auszuarbeiten. Der Schutz der Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten

muss verbessert und den Opfern geholfen werden.

87 Prozent der Opfer stammen aus der Zivilbevölkerung

Die Nichtregierungsorganisation „Action on Armed Violence“ (AOAV)

meldet, dass zwischen 2011 und 2018 fast 80.000 Menschen durch

Explosivwaffen getötet oder verletzt wurden. 87 Prozent von ihnen

stammen aus der Zivilbevölkerung. Laut einer im Juli 2018

veröffentlichten Untersuchung des Hohen Kommissars der Vereinten

Nationen für Flüchtlinge ist die Verunreinigung mit explosiven

Kriegsresten eines der größten Hindernisse für die Rückkehr von

Vertriebenen. Sie erschwert darüber hinaus den Wiederaufbau des

Landes und die Wiederherstellung des wirtschaftlichen und sozialen

Gefüges.

Über Handicap International

Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützige

Organisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mit Behinderung und

andere besonders schutzbedürftige Menschen, um deren

Lebensbedingungen zu verbessern. HI hilft bei Armut und sozialer

Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. Die Grundpfeiler ihrer

Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion. Auf völkerrechtlicher Ebene

kämpft die Organisation gegen die Missachtung der Menschenrechte, den

Gebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffe auf die

Zivilbevölkerung. Handicap International hat die internationale

Koalition gegen Streubomben CMC mitgegründet, gehört bis heute zu

ihren aktivsten Mitgliedsorganisationen und repräsentiert die

Kampagne in Deutschland. HI ist außerdem eines der sechs

Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot von

Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat.

Handicap International Deutschland ist Mitglied der internationalen

Organisation Humanity & Inclusion (ehem. Handicap International), die

die Umsetzung der Programmarbeit verantwortet.

