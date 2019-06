Allg. Zeitung Mainz: Die A-Frage / Reinhard Breidenbach zum Duell CDU-AfD in Görlitz

Im sächsischen Görlitz fanden 2008 Aufnahmen zum

Hollywood-Film „Inglourious Basterds“ statt. Thema des Streifens: Das

„Dritte Reich“, Rache an den Nazis. Man mag es als Zufall ansehen,

oder als eigenwilligen Lauf der Geschichte, dass im Juni 2019

Schauspieler, Regisseure und Produzenten aus Hollywood die Bürger von

Görlitz verklausuliert, aber unverblümt aufforderten, bei der OB-Wahl

nicht für den AfD-Kandidaten zu stimmen. Festzuhalten gilt: In der

AfD gibt es rechtsextreme Hetzer und Neonazis, aber eine

Gleichsetzung von AfD und Nazis des „Dritten Reichs“ verbietet sich

selbstredend. Zum Zweiten: Der Coup aus Hollywood mag schrill und

ungewöhnlich sein, aber er ist legitim. Pseudo-akademischer Firlefanz

ist die Debatte, ob es eine „Verhinderungsmehrheit“ war, die den

CDU-Bewerber mit stillschweigender Duldung vonseiten Grüner und

Linker ins Amt brachte, wo doch eigentlich „Gestaltungsmehrheit“

gefragt sei. Die Lage der CDU ist vor den Landtagswahlen in Sachsen,

Brandenburg und Thüringen so: Die Partei steht mit dem Rücken zur

Wand – und womöglich nach der Wahl vor der Überlegung, mit der AfD zu

koalieren. Es mag sein, dass einige in der Union ein solches Bündnis

– klammheimlich oder gar offen – befürworten. Zwar wird es nicht so

weit kommen. Aber schon Annäherungsdenkmodelle ziehen die A-Frage

nach sich: Wie steht es um die Autorität von Angela Merkel und

Annegret Kramp-Karrenbauer? Der Hinweis, es gebe schließlich auch

Rot-Rot(-Grün), führt an dieser Stelle nicht weiter. Ein

CDU/AfD-Bündnis wäre eine neue, unter keinen Umständen zu

akzeptierende Dimension.

