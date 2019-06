Allg. Zeitung Mainz: Rechte Gefahr / Christoph Cuntz zum Mordfall Lübcke

Es ist noch kein Jahr her, da hat Hessens oberster

Verfassungsschützer Robert Schäfer eindringlich vor den Gefahren des

Rechtsterrorismus gewarnt. Mit Blick auf Rechtsextremisten, von denen

schwerste Gewalttaten zu befürchten seien, hat er gesagt: „Meine

Sorgenfalten sind tiefer geworden.“ Es sieht so aus, als habe Schäfer

auf unheilvolle Art recht behalten: Der mutmaßlich politisch

motivierte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke

geht offenbar auf das Konto des Neonazis Stephan E.. Der Vorwurf, auf

dem rechten Auge blind zu sein, trifft für den hessischen

Verfassungsschutz, der nach dem NSU-Desaster und unter der Führung

Robert Schäfers neu aufgestellt worden war, mitnichten zu. Um so

beunruhigender ist es, wenn es einem Neonazi trotz aller Wachsamkeit

gelungen ist, einen ihm missliebigen Politiker zu erschießen. Zumal

man nicht ausschließen kann, dass Stephan E. über Mitwisser und

Mittäter verfügte: Was das Umfeld des Tatverdächtigen angeht, sind

die Ermittlungen gerade erst am Anfang. Jedenfalls gibt es derzeit

keine Hinweise darauf, dass Stephan E. ein „einsamer Wolf“, ein

Einzeltäter, gewesen wäre, der er noch Anfang der 90er Jahre zu sein

schien. Die Festnahme des dringend Tatverdächtigen ist mithin ein

erster Fahndungserfolg, der das Vertrauen in die Arbeit der

Sicherheitsbehörden stärkt. Jetzt hat auch noch der

Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Das ist ein

deutliches Zeichen dafür, wie ernst der Rechtsstaat den Mordfall

Lübcke und das Problem gewaltbereiter Rechtsterroristen nimmt.

