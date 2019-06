Straubinger Tagblatt: D-Day – Bitteres Gedenken

Was am D-Day begann, war ein bedeutender Schritt

in eine bessere und friedlichere Zukunft. Hunderttausende US-Soldaten

sind bei der Befreiung Europas ums Leben gekommen, weil ihre

Politiker aus dem Ersten Weltkrieg eine Konsequenz gezogen hatten:

Wir dürfen nicht wieder zusehen, wenn Europa in Gewalt untergeht. Die

Lehre aus dem D-Day und den folgenden Schlachten des Zweiten

Weltkriegs war, dass der Westen zusammenrücken und Schluss damit sein

muss, dass sich jeder nur um seine Angelegenheiten kümmert und seine

Interessen in wechselnden Bündnissen vertritt. Daraus folgte die

Gründung der Nato und später der EU. Am Mittwoch wurden zwar die

Veteranen geehrt, ihr Vermächtnis jedoch ist nicht in guten Händen.

Der Nationalismus ist zurückgekehrt. Großbritannien glaubt, alleine

besser klarzukommen als in der EU. Und für US-Präsident Donald Trump

sind die Europäer keine Verbündeten, mit denen die USA gemeinsame

Werte teilen und verteidigen. Sie sind Konkurrenten und Gegner auf

dem Weltmarkt, die er nach Gutdünken herumschubsen, bedrohen,

belehren und bestrafen kann. Niemand weiß, ob die

Nato-Beistandsgarantie im Ernstfall noch Gültigkeit hätte.

