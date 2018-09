Allg. Zeitung Mainz: Gute Kita / Friedrich Roeingh zur Kinderbetreuung

Vorsicht bei Wohlfühl-Vokabeln wie dem

„Gute-Kita-Gesetz“. Das riecht nach Vollversorgung und

Betreuungsidylle. Doch ganz so rosig wird die Welt der

Kinderbetreuung auch nicht mit der Milliardenförderung, die der Bund

den Ländern jetzt in Aussicht gestellt hat. Das Positive vorweg:

Gerade in den westdeutschen Flächenländern hat die Kita-Versorgung in

den vergangenen Jahren einen Sprung gemacht. Die Angebote erreichen

immer mehr Kinder und die Betreuungsschlüssel haben sich ebenfalls

leicht verbessert. Den größten Nachholbedarf haben die ostdeutschen

Länder – die einstigen Pioniere der Kita-Garantie. Ob sich der Bund

trauen wird, dort überproportional zu helfen, wo die Unterstützung am

nötigsten ist? Das gilt auch für die Beitragsfreiheit.

Rheinland-Pfalz, wo bald schon Zweijährige kostenlos betreut werden,

war vor zehn Jahren vorgeprescht. Hessen, das diesen „Luxus“ viele

Jahre geißelte, hat seit August die Dreijährigen beitragsfrei

gestellt. Um solche Standards flächendeckend zu erreichen, müsste der

Bund aber mindestens das Dreifache des jetzt gewährten Geldes

freigeben. Außerdem leistet das Milliardenprogramm keinen Beitrag zum

größten aktuellen Problem: dem Mangel an Erzieherinnen. In

Ballungsräumen wie Rhein-Main und Rhein-Neckar können vorhandene

Betreuungsplätze schon nicht mehr besetzt werden, weil es an den

Fachkräften mangelt. Tendenz steigend. Wer nach guter frühkindlicher

Bildung ruft, muss Erzieherinnen und Erzieher wesentlich besser

bezahlen als bisher. Sie wachsen ebenso wenig auf den Bäumen wie

Pflegekräfte.

