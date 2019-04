Allg. Zeitung Mainz: Mit Risiko / Reinhard Breidenbach zur Ukraine-Wahl

Manche gehen als Komiker in den Präsidentenpalast

hinein und irgendwann als Politiker wieder heraus. Bei anderen ist es

umgekehrt. Die gehen als – zumindest angeblicher – Politiker in den

Präsidentenpalast hinein und als Komiker, genauer: als

Schmierenkomödiant wieder heraus. Für letztere Variante ist Trump ein

trauriges Beispiel. Wie das mit Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine

wird, bleibt abzuwarten. Was schon jetzt atemlos macht, ist sein

Ergebnis: Fast drei Viertel der Wähler – bei ordentlicher Beteiligung

– zogen Selenskyj vor, und zwar nicht irgendeinem Gegenkandidaten,

sondern dem Amtsinhaber. Bedeutet: Zorn und Ekel gegenüber Petro

Poroschenko müssen sich gewaltig aufgestaut haben. Offenkundig

hielten ihn sehr viele Menschen nicht ohne Grund für einen Paten

des alten korrupten Systems. Dieser Mechanismus ist nicht unbekannt.

In Italien hatten die Menschen irgendwann die Nase voll von

Strukturen, die oft von der Mafia korrumpiert waren; sie konnten

Leute wie den unsäglichen Berlusconi mit seinen geölten Geschäften

und seinen Sex-Partys nicht mehr ertragen. Das vorläufige Ende vom

Lied ist in Italien nun eine Regierung von Rechts- und

Linkspopulisten, die versucht, die EU am Nasenring durch die Manege

zu ziehen. Suboptimal. So kann–s kommen, das ist das Risiko, wenn

sich der Wählerwille eruptiv Luft macht. Die Demokratie hat keine

andere Chance, als mit solchen Risiken zurecht zu kommen. Umso mehr

gilt für Wähler: lernfähig sein. Wenn eine unkonventionelle

Entscheidung Früchte trägt: wiederholen. Wenn nicht, dann auf gar

keinen Fall „four more years“.

