Allg. Zeitung Mainz: Verschleiert / Friedrich Roeingh zum OECD-Bildungsbericht

Verschleiert / Friedrich Roeingh zum OECD-Bildungsbericht

Bildungsstudien können nicht nur Probleme

offenlegen. Sie können sie auch verschleiern. Endlich tritt der

OECD-Bildungsbericht diesen Beweis einmal selbst an. Über Jahrzehnte

hinweg wurde die im Vergleich zu vielen anderen OECD-Ländern geringe

Studienquote in Deutschland als Schwachpunkt bewertet. Nun tritt die

gleiche Institution – auf politischen Druck hin – den Beweis an, dass

eine abgeschlossene Berufsausbildung genauso vor Arbeitslosigkeit

schützt wie ein Studium. Den zweiten Beweis, dass im Land der

Facharbeiter auch deren Karrierechancen gleichwertig sind, muss die

Wirtschaft selbst antreten. Zweite Erkenntnis: Deutschland hat in den

vergangenen Jahren in der frühkindlichen Bildung aufgeholt. Diese

Erfolgsmeldung verschleiert allerdings eine ganz andere Entwicklung:

Unsere Grundschulen befinden sich in der schlechtesten Verfassung

seit Jahrzehnten. Nicht nur, weil hier der Lehrermangel (dessen

Auswirkungen noch dramatische Ausmaße annehmen werden) am stärksten

durchschlägt. Dem System Grundschule ist zudem die Inklusion und die

Integration der Flüchtlingskinder aufgedrückt worden, ohne es dafür

angemessen aufzurüsten. Und die zunehmenden Ganztagsangebote

erschöpfen sich eher in Verwahrung als in einer Betreuung. Wir

bräuchten längst die multiprofessionelle Schule, in der den Lehrern

viel mehr Sozialarbeiter, Psychologen und auch IT-Profis zur Seite

stehen. Wenn sich nicht endlich die Bildungsminister von ihren

Regierungschefs und Finanzministern emanzipieren und größere

Bildungsbudgets erzwingen, werden wir uns schon bald die Augen

reiben.

