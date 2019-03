Anis Amri offenbar auch an Anschlagsplanung auf Berliner Gesundbrunnen-Center beteiligt

Breitscheidplatz-Attentäter war laut Ermittlungsakten stärker in

der internationalen Dschihadisten-Szene vernetzt als bisher bekannt

Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, wollte

ursprünglich offenbar mit weiteren Islamisten einen

Sprengstoffanschlag auf das Berliner Einkaufszentrum

Gesundbrunnen-Center verüben. Das ergibt sich aus Ermittlungsakten,

die ein Rechercheteam der Berliner Morgenpost, des Rundfunk

Berlin-Brandenburg (RBB) und des ARD-Politikmagazins KONTRASTE

einsehen konnte. Demnach sollen sich zwei mit Amri mutmaßlich

befreundete Islamisten spätestens im Jahr 2016 Sprengstoff für einen

Anschlag beschafft haben. Der Generalbundesanwalt geht davon aus,

dass Amri in die Anschlagsplanung einbezogen war.

Die Gruppe soll geplant haben, bei dem Anschlag den hochexplosiven

Sprengstoff TATP (Triacetontriperoxid) einzusetzen. Er lagerte laut

Generalbundesanwalt im Oktober 2016 in der Wohnung des im August

vergangenen Jahres festgenommenen russischen Islamisten Magomed-Ali

C. im Berliner Stadtteil Buch. Sein Mitstreiter, der bereits im April

2017 in der französischen Küstenstadt Marseille festgenommene Clément

B., soll zur Vorbereitung des Anschlags im sozialen Internet-Netzwerk

Instagram neben Dschihadisten-Propaganda ein Foto des

Gesundbrunnen-Centers eingestellt haben. Der Generalbundesanwalt

wertet dies laut den Dokumenten als Hinweis auf ein mögliches

Anschlagsziel.

Das Instagram-Konto habe der konspirativen Verständigung dienen

sollen. Zugang zu dem Konto hatte den Unterlagen zufolge auch Anis

Amri. Unbemerkt von den Sicherheitsbehörden soll sich der Tunesier

nur einen Tag später für rund 40 Minuten im Gesundbrunnen-Center

aufgehalten haben. Das ergibt sich aus einer erst nach dem

Breitscheidplatz-Anschlag erfolgten Auswertung der Standortdaten

seines Handys. Auch diese Auswertung liegt der Berliner Morgenpost

und dem RBB vor.

Die Berliner Polizei kannte die mutmaßlichen Anschlagsplanungen im

Herbst 2016 offenbar nicht. Im Rahmen einer Observation des als

gewaltbereit bekannten Islamisten Magomed-Ali C. klingelten

Polizeibeamte am 26. Oktober 2016 an dessen Wohnungstür und wollten

eine Personenüberprüfung durchführen. In der Wohnung soll sich auch

Clement B. aufgehalten haben. Aufgeschreckt von dem Besuch der

Beamten ließen die Islamisten laut Ermittlungsergebnissen von ihrem

mutmaßlichen Anschlagsplan auf das Gesundbrunnen-Center ab.

Clément B. floh demzufolge wenige Tage später nach Frankreich.

Nach seiner Festnahme in Marseille hörten die dortigen Behörden in

der Untersuchungshaft Gespräche mit seinem Vater ab. Dabei soll B.

auch über den missglückten Anschlagsplan und den Besuch der Berliner

Polizisten gesprochen haben. Die Polizisten hätten angeblich alles

kaputt gemacht, wären sie nicht gekommen, hätten Anis Amri und seine

„Kumpel“ sich sicher in die Luft gesprengt. Der Generalbundesanwalt

wertet diese Aussage als weiteren Hinweis, dass auch Anis Amri in den

Plan für einen Anschlag auf das Gesundbrunnen-Center involviert war.

Die Anschlagspläne gaben Amri und Clement B. laut

Generalbundesanwalt auch nach dessen Flucht nach Frankreich nicht

auf. Aus Abhörprotokollen geht hervor, dass B. seinem Vater

mitgeteilt haben soll, dass sie zeitgleich in Berlin, Paris und

Brüssel zuschlagen wollten. Laut Ermittlungsakten versuchte Anis

Amri, Clement B. noch am Tag vor dem Anschlag auf dem

Breitscheidplatz zu erreichen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos.

Entgegen der mutmaßlichen Absprache entschloss er sich am 19.

Dezember 2016 in Berlin zu einem Alleingang. Er tötete den Fahrer

eines Lkw und fuhr mit diesem auf den Weihnachtsmarkt am

Breitscheidplatz, wo er elf weitere Menschen tötete.

