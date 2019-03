Uwe Ochsenknecht: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte selbstverständlich sein

Uwe Ochsenknecht findet den Begriff „alter weißer

Mann“ missverständlich. Wie er in der rbb-Fernsehsendung Abendshow am

Donnerstag sagte, wird man im Alter schließlich weise. Offenbar ist

ihm der Begriff „alter weißer Mann“ als Kritik an den bestehenden

gesellschaftlichen Verhältnissen so bekannt. Ochsenknecht sagte

jedoch, dass er es nicht verstehe, dass es in der heutigen Zeit noch

Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern für die gleiche

Arbeit gebe. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sei ja wohl

selbstverständlich. Es gebe noch viele Bereiche, wo Frauen heutzutage

im Nachteil seien. „Das finde ich lächerlich“, sagte er wörtlich.

„Alte weiße Männer“ ist ein Etikett für die Mächtigen im Land, die

wegen ihres Lebensalters, ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts

privilegiert sind. So sieht es zumindest Sophie Passmann, eine der

neuen, jungen Feministinnen in Deutschland, die ein gleichnamiges

Buch darüber geschrieben hat und ebenfalls in der Abendshow zu Gast

war.

Uwe Ochsenknecht ist mit der Berlin-Serie „Die drei von der

Müllabfuhr“ ab 29. März im Ersten zu sehen.

