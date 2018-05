ARD-DeutschlandTrend: Knappe Mehrheit für Einrichtung von sogenannten Ankerzentren

Das Bundesinnenministerium unter dem neuen Minister Horst Seehofer

plant zentrale Einrichtungen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen zu

schaffen. In diesen sogenannten Ankerzentren sollen Flüchtlinge laut

Koalitionsvertrag in der Regel maximal 18 Monate bleiben. Eine knappe

Mehrheit der Wahlberechtigten ist für diesen Vorschlag: 54 Prozent

der Befragten fänden die Einrichtung solcher Zentren eher gut; 42

Prozent fänden die Einrichtung solcher Zentren eher nicht gut. Das

hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der Tagesthemen

von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.

Außerdem wird auch diskutiert, wie die Bundesregierung mit Staaten

umgehen sollte, die bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern

nicht genügend kooperieren. Ein Vorschlag ist, dass die

Bundesregierung die Entwicklungshilfe für solche Staaten kürzt. 59

Prozent der Befragten finden den Vorschlag eher gut; 37 Prozent der

Befragten finden den Vorschlag eher nicht gut.

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.007 Befragte

– Erhebungszeitraum: 07.05.2018 bis 08.05.2018

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Das Innenministerium plant zentrale Einrichtungen zur Erstaufnahme

von Flüchtlingen. In diesen sogenannten Ankerzentren sollen sie

maximal 18 Monate bleiben, bis über ihren Aufenthalt in Deutschland

abschließend entschieden ist.

Zurzeit wird diskutiert, wie die Bundesregierung mit Staaten umgehen

sollte, die bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern nicht

genügend kooperieren.

