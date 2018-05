Rheinische Post: Bundespolizei muss Togoer aus Ellwangen nach Abschiebung wieder einreisen lassen

Nach einer Abschiebung nach Italien wird die

Bundespolizei den Togoer von Ellwangen anstandslos wieder einreisen

lassen müssen. Die Bundespolizei bestätigte auf Anfrage der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe) die

derzeit geltende Regel, wonach „Drittstaatsangehörigen ohne

aufenthaltslegitimierende Dokumente und mit Vorbringen eines

Asylbegehrens die Einreise zu gestatten“ sei. Zwar dürfe ein nach

Italien abgeschobener Drittstaatsangehöriger eigentlich nicht erneut

ins Bundesgebiet einreisen. Doch gilt nach Informationen der

Redaktion für die Arbeit der Bundespolizei weiterhin die mündliche

Anordnung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière vom September

2015, von einer Einreiseverweigerung bis auf weiteres aus humanitären

Gründen abzusehen. Jeder Drittstaatler ohne Papiere, aber mit

Asylbegehren ist danach an die zuständige Aufnahmeeinrichtung

weiterzuleiten. Der 23jährige Togoer wehrt sich mit allen möglichen

Rechtsmitteln gegen seine Abschiebung nach Italien. Seine Festnahme

hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil sie zunächst von 150 bis 200

Mitbewohnern der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen verhindert worden

war.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell