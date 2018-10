„Wendezeit“ (AT): Drehstart für historischen Spionagethriller von MOOVIE, rbb und ARD Degeto mit Petra Schmidt-Schaller, Ulrich Thomsen und Harald Schrott (FOTO)

In Berlin haben am 9. Oktober die Dreharbeiten für „Wendezeit“(AT) begonnen. Das Event-Movie, das 2019 anlässlich des Mauerfallsvor 30 Jahren im Ersten zu sehen sein wird, erzählt vom Verrat ameigenen Leben, dem Zerbrechen einer Utopie und dem bis heuteungelösten Rätsel um die verschwundenen Rosenholz-Dateien. Inspiriertist die Geschichte von realen Ereignissen. Unter der Regie von SvenBohse („Ku–damm 56 und 59“) stehen an der Seite von PetraSchmidt-Schaller als Doppelagentin Saskia Starke und Ulrich Thomsenals CIA-Agent Jeremy Redman u.a. Harald Schrott, Artjom Gilz, CarstenHayes, Alexander Beyer, Nina Rausch, Mike Davies, RobertHunger-Bühler, Marc Hosemann und André Hennicke vor der Kamera.

Inhalt:

Doppelagentin Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) gerät in

einen emotionalen Ausnahmezustand, als sich das Ende der DDR

ankündigt. Ihre von der Stasi sorgsam arrangierte Scheinexistenz

droht aufzufliegen. Sie lebt in West-Berlin, ist mit dem

Deutsch-Amerikaner Richard (Harald Schrott) verheiratet, mit dem sie

zwei Kinder hat, und arbeitet offiziell in der amerikanischen

Botschaft. Inoffiziell ist sie eine Agentin der CIA. Der Stasi ist es

also gelungen, eine Spionin direkt beim Klassenfeind zu

positionieren. Aber dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat:

Die Mauer fällt. Dieser Umbruch lässt Saskias Leben, das von Anfang

an auf einer Lüge gegründet war, implodieren. Mit dem Auftauchen der

CIA-Legende Jeremy Redman (Ulrich Thomsen) scheint eine Katastrophe

unabwendbar.

„Wendezeit“ (AT) ist eine Produktion der MOOVIE GmbH in

Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der ARD

Degeto, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg und

FilmFernsehfond Bayern. Executive Producer ist Oliver Berben,

Produzentin Heike Voßler. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei

Kerstin Freels (rbb) und Christine Strobl (ARD Degeto). Regie führt

Sven Bohse, hinter der Kamera steht Michael Schreitel. Das Drehbuch

stammt von Silke Steiner. Gedreht wird bis zum 16. November in

Berlin, Potsdam und Umgebung. Die Ausstrahlung ist für 2019 im Rahmen

des FilmMittwoch im Ersten geplant.

Erste honorarfreie Pressefotos stehen unter www.ard-foto.de zur

Verfügung.

Save the Date: Zu einem Foto-/ Pressetermin am 13. November in

Berlin laden wir gesondert ein.

Pressekontakt:

PR Heike Ackermann, Elna Lindgens, Tel.: 089 / 649 865 11, E-Mail:

elna.lindgens@pr-ackermann.com

rbb Presse & Information, Claudia Korte, Tel.: 030/ 97993 -12106,

E-Mail: claudia.korte@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell