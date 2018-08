Badische Zeitung: Besucher bei Merkel: Dialog ist ein Wert an sich / Kommentar von Thomas Fricker

In schwieriger Zeit ist Dialog ein Wert an sich.

Dies gilt auch für den Kontakt zu Recep Tayyip Erdogan. Es gibt

keinen Anlass, den türkischen Präsidenten durch die rosarote Brille

zu betrachten. Aber ein wirtschaftlicher Absturz der Türkei auch in

Folge eines bizarren Streits mit dem US-Präsidenten kann weder in

deutschem Interesse sein noch dem der Menschen in der Türkei. Merkel

wird deshalb zu vermitteln versuchen. Das ist besser als nichts.

