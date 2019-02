Badische Zeitung: Bundesgerichtshof zu Diesel: Am Ende steht VW am Pranger / Kommentar von Christian Rath

Der Konzern hält an der hanebüchenen Behauptung

fest, man habe nichts Rechtswidriges gemacht. Auf Dauer kann VW eine

Klärung der Rechtslage aber nicht verhindern. Zumindest die

Musterfeststellungsklage ist nicht durch einen Vergleich aus der

Welt zu schaffen. Zwar wird es ein bis zwei Jahre dauern, bis der

BGH entscheidet. Aber aller Voraussicht nach wird VW am Ende am

Pranger stehen. http://mehr.bz/khs46s

