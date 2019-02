Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Haushaltsüberschuss

Seit fünf Jahren das gleiche Bild: Der Staat

schwimmt in unserem Geld. Allein 2018 haben Bund, Länder, Gemeinden

und Sozialversicherungen ein sagenhaftes Plus von 58 Milliarden Euro

verbucht. Eine gigantische Zahl, die Olaf Scholz (SPD) das Leben noch

schwerer machen dürfte. Angesichts der Konjunkturprognosen gibt der

Finanzminister seit Wochen den Mahner in Sachen Haushaltsdisziplin.

Zu diesem Zweck hatte er auch den schönen Satz geprägt: »Die fetten

Jahre sind vorbei.« Nun aber dürfte es eher vorbei sein mit den

letzten Hemmungen – vor allem was die Ausgabenwünsche der

Sozialdemokraten angeht. Alles nach dem Motto: Das Geld ist da, das

Geld muss raus! Wieder mal soll mit der Gießkanne regiert werden.

Dabei wäre es längst an der Zeit, endlich denjenigen etwas

zurückzugeben, die die satten Überschüsse in diesem Land Jahr für

Jahr überhaupt erst möglich machen. Und das sind die vielen Millionen

Steuerzahler – hart arbeitende und fleißige Arbeitnehmer wie

Arbeitgeber. Anders jedoch als beim rastlosen Erfinden neuer

staatlicher Wohltaten, deren Finanzierung auch dann noch zu leisten

sein wird, wenn die Konjunktursonne einmal nicht mehr so hell

strahlt, sind die Politiker hier auffällig unentschlossen. Dabei gibt

es der Möglichkeiten viele: Soli weg, Sozialabgaben runter, Steuern

runter oder von allem etwas. Doch das Allmachtsversprechen der

Politik und der Glaube, der Staat wisse besser mit dem Geld seiner

Bürger umzugehen als diese selber, hat in den Großen Koalitionen I,

II und III unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiten Raum gegriffen.

So ist es, wie es ist: Schlaglöcher und Funklöcher allüberall – die

letzte Steuerreform aber mehr als zehn Jahre zurück. Zu Recht mahnt

DIHK-Präsident Eric Schweitzer: »Wenn wir nichts tun, sind wir 2022

das Land mit der höchsten Besteuerung unter den entwickelten

Industriestaaten. Das hemmt die Investitionen.« Ganz zu schweigen

davon, dass sich die deutsche Politik die glänzende Finanzlage

ohnehin kaum auf die eigene Fahne schreiben kann. Denn das Plus in

den öffentlichen Kassen ist ja zu einem erheblichen Teil der

Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken. Nur die ungebrochene

Nullzinspolitik der Währungshüter hat Bund, Länder und Kommunen

Milliarden Euro an eigentlich fälligen Kreditzinsen sparen. In den

letzten zehn Jahren hat allein der Bund, gemessen an seinen jeweils

früheren Planungen, 180 Milliarden Euro an Zinsausgaben gespart, hieß

es erst kürzlich in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Die

bittere Kehrseite dieser Medaille aber ist: Sparer und Kleinanleger

im Euro-Raum werden kalt enteignet. Ein Skandal, über den viel zu

wenig gesprochen wird.

