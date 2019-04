Badische Zeitung: Neuregelung der Organspende: Mit Druck zur Nächstenliebe / Kommentar von Bernhard Walker

Und damit aus dem Kreis an möglichen Spendern

mehr tatsächliche Spenden werden (derzeit sind es weniger als 1000),

müssen Ärzte es im Gespräch schaffen, dass Angehörige nach dem Tod

eines Familienmitglieds die Transplantation unterstützen – und zwar

nicht, weil sie überredet werden, sondern sie ehrlich gutheißen

können. Der Dreh- und Angelpunkt ist also die Lage in den Kliniken.

Dort jedoch ist der Alltag oft so hektisch, dass das Gespräch

unterbleibt. Ein neues Gesetz will diesen Mangel abstellen. Es wäre

klug, es wirken zu lassen – und Spahns Widersinn eines „Geschenks auf

Druck“ aufzugeben. http://mehr.bz/khs78s

