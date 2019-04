Westfalen-Blatt: zum Thema Organspende

Vor elf Jahren hat der deutsche Dokumentarfilmer

Markus Vetter eine ebenso wahre wie anrührende Geschichte erzählt. Im

Westjordanland wird 2005 ein elfjähriger palästinensischer Junge von

israelischen Soldaten erschossen, weil er eine echt aussehende

Spielzeugwaffe in der Hand hält. Die Ärzte in Haifa stellen den

Hirntod fest, die Eltern stimmen der Organspende zu – und retten

damit drei israelischen Kindern das Leben. Wer den Film »Das Herz von

Jenin« gesehen hat oder sich in Erinnerung ruft, dass der heutige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seiner Frau Elke Büdenbender

eine Niere gespendet hat, kann in Organspenden natürlich nur Gutes

sehen. Und das stimmt auch, weil in beiden Fällen freiwillige

Entscheidungen bewusst getroffen worden sind. Das ist bei dem, was

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und anderen Politikern

vorschwebt, nicht so. Die Widerspruchslösung schränkt Freiheitsrechte

ein, weil sie im Kern darauf setzt, dass Menschen zu ihren Lebzeiten

der Organspende eben nicht explizit widersprechen. Dass die

Angehörigen noch gefragt werden sollen, ob sich der Verstorbene

irgendwann einmal gegen Organspenden ausgesprochen hat, klingt nicht

nur wie eine Pro-Forma-Maßnahme am Sterbebett – in der Praxis wäre es

auch genau so. Unser Grundgesetz beginnt mit den Grundrechten.

Artikel 1 garantiert die Menschenwürde, Artikel 2 die körperliche

Unversehrtheit. Beides reicht über den Hirn- oder Organtod hinaus.

Eine Widerspruchslösung widerspricht dem generell. Niemand sollte

etwas ablehnen müssen, dem er nie zugestimmt hat. Das Argument, jeder

könnte einmal in die Situation kommen, auf ein Organ angewiesen zu

sein, und müsse deshalb ganz automatisch auch Spender sein, zieht

nicht. Jeder Mensch muss davon ausgehen können, dass sein Körper nach

dem Tod unversehrt bestattet wird – und nicht als ausgeschlachtetes

Ersatzteillager. Die Hauptursache für Organmangel liegt woanders.

Laut einer Studie der Zeitschrift »Deutsches Ärzteblatt« hätte es

2015 insgesamt 2780 Organspenden geben können; es waren aber nur 877,

weil in Krankenhäusern potenzielle Organspender zu selten erkannt und

gemeldet werden. Hier, und erst einmal nur hier, gilt es anzusetzen.

Die Politik wäre gut beraten, wenn sie vorerst die Wirkung des neuen

Transplantationsgesetzes abwarten würde. Darin ist vieles enthalten,

das Kliniken bei Organspenden hilft.

