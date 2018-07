Badische Zeitung: Reden wir auchüber die anderen Extremisten / Kommentar von Dietmar Ostermann

Hätten Sie gewusst, dass im vorigen Jahr rund elf

Mal so viele politisch motivierte Gewalttaten durch Links- oder

Rechtsextremisten (zusammen 2702) verübt wurden wie durch Täter, die

der Verfassungsschutz einer „religiösen Ideologie“ oder einer

„ausländischen Ideologie“ (zusammen 242) zuordnet? Man kann zuweilen

einen anderen Eindruck gewinnen. In Politik und Medien dominieren

islamistische Gefährder. (…) Aber gewaltbereiten Extremismus – und

wachsende Sympathisantenmilieus – gibt es eben nicht nur in der

islamistischen Szene. (…) http://mehr.bz/mw7m9h9

