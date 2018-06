Badische Zeitung: Weltflüchtlingstag: Den Blick weiten / Kommentar von Thomas Fricker

Hat Deutschland ein ernsthaftes

Flüchtlingsproblem? Wer beobachtet, mit welcher Vehemenz die CSU

dieser Tage dafür kämpft, demnächst ein paar tausend Asylsuchende an

der Grenze zurückweisen zu können, mag dies glauben. Denn würden

Seehofer und Co. den Bruch der Bundesregierung und die Einheit der

Union riskieren, stünde nicht das Wohl der Republik auf dem Spiel?

Mit Verlaub: In Wirklichkeit spielen sich die Flüchtlingsdramen

anderswo ab. In Wahrheit sind viele Millionen Menschen weltweit auf

der Flucht vor Krieg, Elend und Verfolgung, aber die meisten von

ihnen suchen Schutz irgendwo nahe der Heimat. http://mehr.bz/khs139g

