Bayernpartei: Verhandlung vor dem EuGH zum Anleihekauf – kollektives Versagen der bundesdeutschen Staatsorgane

Seit heute verhandelt der Europäische Gerichtshof

(EuGH) darüber, ob die Staatsanleihen-Käufe durch die Europäische

Zentralbank (EZB) rechtens sind. Oder ob es sich nicht doch um

verbotene monetäre Staatsfinanzierung handelt. Der EuGH befasst sich

auf Ansuchen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG), das gegen die

Käufe massive Bedenken äußerte und scharfe Kritik an der EZB übte,

mit dem Vorgang. Wohin die Reise aber vermutlich gehen wird, sieht

man schon am Verhalten im Vorfeld der Verhandlung. Denn das BVerfG

drängte bereits im August 2017 den EuGH zur Eile. Der ließ sich aber

ungerührt etwa ein Jahr Zeit, ein Jahr in dem die EZB weitere

Staatsanleihen von etwa 500 Milliarden Euro ins Portfolio nahm.

Spannend ist das Verhalten der Bundesregierung. Denn die stellt

sich gegen die Bedenken des eigenen Verfassungsgerichts eindeutig auf

die Seite der EZB und empfiehlt, wie übrigens auch EZB und

EU-Kommission in ihren Stellungnahmen, eine Abweisung der Klage.

Scharf kritisierte der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber den

Vorgang: „Was wir hier erleben, ist ein kollektives Versagen der

Staatsorgane. Denn natürlich handelt es sich bei dem Kauf wertloser

Staatsanleihen durch die EZB um monetäre Staatsfinanzierung. Das hat

das Bundesverfassungsgericht auch erkannt, war aber zu feige, die

Konsequenzen zu ziehen. Und die Bundesregierung gibt der EZB mit

ihrer Stellungnahme einen Freibrief für weitere Hasardeur-Spielchen.

Und die Frage muss erlaubt sein, ob nicht den europäischen

Institutionen, wie dem EuGH oder der EZB – mit ihrem angemaßten

Mandat – nicht zu viele Kompetenzen übertragen wurden.

Denn eines fällt bei all dem völlig unter den Tisch, nämlich die

Interessensvertretung der einheimischen Bevölkerung. Der wird mit der

Politik der EZB langfristig massiver Schaden zugefügt. Ihrem Amtseid

wird die Bundesregierung so jedenfalls nicht gerecht. Dem Urteil im

Herbst sehe ich jedenfalls nicht mit Spannung, sondern mit

Kopfschütteln entgegen.“

