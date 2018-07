Brand: Hausarrest für Liu Xia in China endlich beendet

Menschenrechte gelten universell

Die Frau des Friedensnobelpreisträgers Lui Xiaobo, Lui Xia, ist

Dienstag, dem Tag nach der deutsch-chinesischen

Regierungskonsultation aus dem Hausarrest entlassen worden. Sie

befindet sich auf dem Weg nach Deutschland. Dazu erklärt der

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:

„Liu Xia ist frei – auf diese Nachricht haben wir lange gewartet

und immer gehofft. Das ist eine wirklich frohe Botschaft. Wir freuen

uns sehr mit Liu Xia.

Intensiv und über Jahre hinweg haben sich die Bundeskanzlerin, die

unionsgeführte Bundesregierung und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für

die unter Hausarrest stehende Fotografin und Dichterin eingesetzt.

Ihre Freilassung ist auch ein Erfolg der breiten Öffentlichkeit in

Deutschland, die regelmäßig von der chinesischen Staatsführung die

Einhaltung der Menschenrechte für den Friedensnobelpreisträger Lui

Xiaobo und seine Frau gefordert hat.

Bei aller Erleichterung darf aber nicht vergessen werden, dass die

chinesische Führung Liu Xias Mann die medizinische Versorgung

verwehrt hatte, was letztlich sein Todesurteil bedeutete. Beide – er

als politisch engagierter Schriftsteller und sie als sensible

Dichterin, die während ihrer Ehe den Mut und die Stärke bewiesen

hatte, an der Seite des Friedensnobelpreisträgers zu stehen – mussten

erleben, wie inhuman die chinesischen Machthaber sind und wie wenig

Bedeutung sie den universellen Menschenrechten beimessen.

Die Position der Bundesregierung gegenüber China im Hinblick auf

die Einhaltung universell gültiger Menschenrechte darf sich im

Grundsatz nicht ändern. Denn Unzählige sitzen weiterhin zu Unrecht in

chinesischen Gefängnissen oder werden an ihrer Berufsausübung

gehindert. Nicht wenige werden mit dem Tode bedroht, freie

Religionsausübung – ob für Tibeter, Christen, Muslime oder selbst

Buddhisten – gibt es schlicht nicht. Die Bundesregierung bleibt

aufgefordert, ihrem klaren Kurs zu folgen, ohne falsche

Rücksichtnahmen. Es geht Peking längst nicht mehr allein um

wirtschaftliche und militärische Dominanz. Seit Jahren hat das Regime

dem freiheitlich demokratischen System des Westens den Kampf

angesagt. Das darf nicht mit freundlichem Desinteresse beobachtet

werden – weder in Berlin noch in Brüssel.“

