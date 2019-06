BDIU erinnert Justizministerkonferenz an Zusage für bessere Inkasso-Aufsicht – Branche stärkt mit neuem Verhaltenskodex den verbandlichen Verbraucherschutz

In dieser Woche werden sich die Justizminister der

Länder auf ihrer Konferenz mit der Inkasso-Aufsicht beschäftigen.

„Wir erwarten konkrete Beschlüsse“, sagt Kay Uwe Berg,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen

(BDIU), am Montag in Berlin. „Die Aufsicht über Inkassounternehmen

ist auf zu viele Köpfe zersplittert – wir kritisieren diesen

Missstand in Übereinstimmung mit den Verbraucherschützern schon seit

vielen Jahren. Das macht es schwarzen Schafen und kriminellen Banden,

die sich als Inkassounternehmen ausgeben, viel zu leicht. Die Politik

hat dieses Problem völlig zu Recht erkannt und Verbesserungen

versprochen. Diesen Worten müssen nun auch Taten folgen.“

Wichtig sei eine Zentralisierung der Aufsicht. Bislang ist sie auf

fast 40 Zivilgerichte in den Bundesländern verteilt „Das geltende

Recht muss besser durchgesetzt werden. So schützt man Verbraucher und

Unternehmen am besten vor unseriösem Inkasso. Solange das nicht

geschieht, helfen zusätzliche Regelungen oder auch neue Gesetze nicht

weiter“, ergänzt Berg. Das Bundesministerium der Justiz und für

Verbraucherschutz will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf

vorliegen, mit dem das Inkassorecht verbraucherfreundlich

weiterentwickelt werden soll.

Wegen des jahrelangen Stillstandes im Bereich Stärkung der

Aufsicht hat der BDIU die eigene Branchenaufsicht weiter ausgebaut

und ist dabei, Standards für seriöses Inkasso zu etablieren. Erst vor

einem Monat hatte sich die Mitgliederversammlung des Inkassoverbands

mit großer Mehrheit für den ersten Entwurf eines neuen

Verhaltenskodex ausgesprochen. Dieser Code of Conduct beinhaltet in

über 70 Paragrafen unter anderem Regeln zu Kommunikation und Umgang

mit Schuldnern, zur Prüfung der Richtigkeit einer Forderung und zur

Prävention von Identitätsdiebstählen. In diesem Zug verstärkt der

BDIU auch die verbandliche Branchenschlichtungsstelle, an die sich

Verbraucher bei Problemen mit Inkassounternehmen jederzeit wenden

können. An deren Spitze steht seit April die neue Ombudsfrau des

Verbands, die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

„Mit dem Code of Conduct und dem Ausbau der Verbraucherschlichtung

stärken wir den Verbraucherschutz nachhaltig“, so Berg. „Sogar bei

den Inkassokosten, insbesondere bei den Kosten für

Ratenzahlungsvereinbarungen und der Doppelbeauftragung von

Rechtsanwalt und Inkassounternehmen haben sich unsere Mitglieder –

immerhin fast 80 Prozent der aktiven Marktteilnehmer – zu klaren

Regelungen im Interesse der Verbraucher bekannt. Nun ist es am

Gesetzgeber, nachzuziehen und gegen unseriöses Inkasso außerhalb der

Verbandsgrenzen vorzugehen.“

Pressekontakt:

BDIU e.V.

Pressesprecher marco.weber@inkasso.de

