BERLINER MORGENPOST: Armutszeugnis für Berlin / Kommentar von Thomas Fülling zu den Luftbrücken-Gedenkfeiern

Vor 70 Jahren endete die Luftbrücke, mit der die

West-Alliierten nach der Blockade durch die Sowjetunion die mehr als

zwei Millionen Bewohner des Westteils der Stadt monatelang aus der

Luft versorgten. Unvergessen sind vor allem die Piloten der

Flugzeuge, die unter teils abenteuerlichen Bedingungen ihren

Maschinen nach Berlin steuerten, um dringend benötigte Lebensmittel,

Medikamente und Brennmaterial in die Stadt zu bringen. Ein in Hamburg

ansässiger Verein hat organisiert, dass Mitte Juni mehr als 30 der

legendären Rosinenbomber wieder über der Stadt fliegen werden. Landen

– wie vor 70 Jahren – werden sie in Tempelhof allerdings nicht. Der

ehrenamtliche Verein kann die Kosten für die notwendigen

Sicherheitsvorkehrungen nicht tragen. Von Berliner Seite gab es für

die Idee zwar Wohlwollen, aber keine konkrete finanzielle

Unterstützung. Es geht dabei um gerade einmal 20.000 Euro.

Für Berlin ist das ein Armutszeugnis. Dabei kann es am Geld

eigentlich nicht liegen. Gerade erst kündigte der Senat an, dass

Luftbrücken-Jubiläum gebührend feiern zu wollen – mit einem eigenen

Fest am 12. Mai. Nicht irgendwo, sondern in Tempelhof. Der einstige

Flughafen sei als authentischer historischer Ort der Luftbrücke der

ideale Platz dafür, heißt es. Als Ausrichter des Festes hat der Senat

die landeseigene Tempelhof Projekt GmbH beauftragt. Das heißt auch:

Die Feier wird im Wesentlichen aus Landesmitteln bezahlt. Angekündigt

sind etwa eine „audiovisuelle Installation“ in einem der Hangars,

Livemusik und allerlei Budenzauber. Das eigentliche Symbol der

Luftbrücke, die Landung eines Rosinenbombers, werden die Berliner in

Tempelhof allerdings nicht zu sehen bekommen. Es drängt sich der

Verdacht auf, dass der Senat alles vermeiden will, was Befürworter

eines innerstädtischen Airports in Berlin irgendwie beflügeln könnte.

