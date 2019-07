Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu Kirchenaustritten

Seit Jahren melden die Kirchen in Deutschland

sinkende Mitgliederzahlen. Jährlich wiederholt sich die

Schreckensnachricht, dass schon wieder tausende in die

Konfessionslosigkeit abgerutscht sind. Man könnte meinen, dass

mittlerweile kaum noch Schäfchen übrig sind. Doch dann sind da

Veranstaltungen wie kürzlich der Evangelische Kirchentag in Dortmund.

Die Besucherzahlen blieben zwar hinter den Erwartungen zurück, und im

Vorfeld hatte es viel Kritik wegen des Ausschlusses der AfD gegeben.

Aber es war ein Zusammentreffen von mehr als 120.000 Teilnehmern, die

klare politische Botschaften formulierten: in Sachen Klima, in Sachen

Seenotrettung, in Sachen Vielfalt. Die katholische und evangelische

Kirche werden die gesellschaftliche Durchdringung von einst

hierzulande nicht mehr erreichen. Zu sehr hat sich die Welt

gewandelt. Die Chance liegt darin, die verbleibenden Mitglieder – mit

all ihrer Begeisterung – einzubinden in einen Prozess der

Demokratisierung und Modernisierung der Strukturen. Dann kann es

Kirche gelingen, weiter tragende Säule im Alltag zu sein.

