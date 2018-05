BERLINER MORGENPOST: Konzept mit vielen Fragen / Kommentar von Isabell Jürgens

Was ist bloß los mit dieser Stadt? Warum dauert es

in Berlin immer eine gefühlte Ewigkeit, bis den Ankündigungen auch

Taten folgen? Ob BER-Eröffnung, ICC-Sanierung oder eben die

Revitalisierung des Spreeparks im Plänterwald: Man hat das Gefühl,

nirgendwo geht es so richtig voran. Seit 17 Jahren rottet der

einstige Vorzeige-Vergnügungspark der DDR vor sich hin, seit vier

Jahren in der Obhut des Landes Berlin. Das hat bislang im

Wesentlichen nur Kosten verursacht. Die landeseigene Grün Berlin GmbH

hat inzwischen etwas aufgeräumt und lässt sich mit der Aussage

zitieren, „2020 könnte es in die vertiefte Planung gehen“. Angesichts

der vielen offenen Fragen ist nur eines sicher: Die Berliner werden

sich noch lange gedulden müssen, bis sie den Park wieder besuchen

können. Trübe Aussichten!

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell