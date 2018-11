BERLINER MORGENPOST: Kühlen Kopf bewahren – Leitartikel von Michael Backfisch zur Eskalation des Streits zwischen Russland und der Ukraine

Die neuen Nachrichten von der Krim sind

brandgefährlich. Moskau beschießt in der Straße von Kertsch – der

Meerenge zwischen der Krim und Russland – ukrainische Marineschiffe

und kapert die Boote danach. Die Regierung in Kiew kontert mit

hochtouriger Rhetorik. Beide Seiten drehen an der

Eskalationsschraube. Russlands Ramm-Aktion gegen ukrainische Schiffe

ist demonstrative Kraftmeierei. Und illegal dazu.

Die aktuellen Muskelspiele passen zum verschärften Kurs Moskaus.

Seit Monaten werden internationale Handelsschiffe im Asowschen Meer

von Russland verstärkt kontrolliert und schikaniert. Es ist ein

Schlag gegen die ukrainischen Hafenstädte Mariupol und Berdjansk –

beides wichtige Transportzentren zur Versorgung des Landes. Dahinter

steckt das strategische Ziel des Kremls, die Ukraine und vor allem

ihre Anbindung an EU und Nato zu schwächen.

Dass Kiew in diese Eskalationsfalle hineintappt, ist bedauerlich.

Die Kriegsrhetorik der Regierung und die Benachrichtigung der

Reservisten sind überzogen. Auch die von Präsident Petro Poroschenko

angeordnete Verhängung des Kriegsrechts ist zu laut, zu schrill und

zu alarmistisch. Gut möglich, dass Poroschenko wenige Monate vor den

Präsidentschaftswahlen im März auch innenpolitisch punkten

will - in den Umfragen steht er derzeit nicht gut da.

All dies befeuert eine Zuspitzung des ohnehin gefährlichen

Konflikts zwischen der Ukraine und den durch Russland unterstützten

Separatisten. Seit der Annexion der Krim durch Moskau im März 2014

hat sich die Lage zunehmend verschärft. Bis heute sind mehr als

10.000 Menschen getötet worden.

Dass die weltpolitische Abstinenz der USA unter Präsident Donald

Trump die Gemengelage noch komplizierter macht, versteht sich von

selbst. Der Chef des Weißen Hauses kapriziert sich auf

Lieblingsfeinde wie den Iran oder Lieblingsfreunde wie den saudischen

Kronprinzen Mohammed bin Salman – trotz aller Komplott-Vorwürfe im

Mordfall Khashoggi.

Was nun umso mehr gefordert ist, ist Deeskalation. Die

internationale Diplomatie muss einen kühlen Kopf bewahren. Das gilt

vor allem für die EU, an deren Haustür der Konflikt zwischen der

Ukraine und Russland tobt.

