Mitteldeutsche Zeitung: zu Ukraine/Russland

Für seine Spiele mit dem Feuer findet Moskau in

der ukrainischen Regierung einen bereitwilligen Mitspieler. Im

nationalistischen Taumel übertreffen ukrainische Politiker einander

in ihren Forderungen nach Konsequenzen – bis hin zur Verhängung des

Kriegsrechts. Dabei ist das Manöver von Präsident Poroschenko leicht

durchschaubar. Lange sah er dem russischen Treiben im Asowschen Meer

tatenlos zu – jetzt inszeniert er sich als Kriegsfürst. Poroschenko

dürfte keinen Krieg mit Russland wollen. Doch die Verhängung des

Kriegsrechts hätte den für ihn günstigen Nebeneffekt, die für März

geplanten Präsidentschaftswahlen in fernere Zukunft verschieben zu

können. Denn seine Chancen auf Wiederwahl stehen schlecht.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell