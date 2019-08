BERLINER MORGENPOST: Müllsammeln als Touri-Event / Kommentar von Sebastian Geisler

Nein, es ist wieder mal kein Aprilscherz: Im

Mauerpark und Ernst-Thälmann-Park sollen künftig „Clean-up-Touren“

stattfinden, also Touristen mit Führern Müll sammeln dürfen. Das soll

Berlin-Besucher dazu bringen, sich „zugehörig“ zu fühlen und mehr auf

Sauberkeit zu achten, denn sie hinterlassen angeblich viel Müll und

die Berliner räumen ihnen hinterher. Wirklich? Ich glaube kaum, dass

es Touristen sind, die in Berlin ihre Autoreifen und ollen Matratzen

im Gebüsch entsorgen, mir scheint Berliner Laissez-faire die Ursache.

Ursprünglich könnte das Prinzip auf „Die Abenteuer des Tom Sawyer“

zurückgehen: Tom muss als Strafe einen Zaun anstreichen. Am Ende

macht er den Straf-Job Passanten schmackhaft, von denen er dann auch

noch Geld kassiert.

So könnte es auch in Berlin laufen. Wie wäre es: Mit dem

Kammerjäger auf Rattenjagd. Es ist schließlich eine spannende

Aufgabe, in Schächten Gift auszulegen. 19 Euro Unkostenbeitrag

sollten drin sein, erst wer das Ärgernis Rattenbefall selbst erlebt

hat, gehört in Berlin richtig dazu!

Oder: Schwarzfahrer kontrollieren in der BVG. „Aktion

Angstschweiß“: Spüren Sie Menschen ohne Ticket nach. Besser als

Fernsehen! Oder: Clan-Kontrolle mit der Polizei in Neuköllns

Shisha-Bars. Schutzwesten müssen die Teilnehmer selbst mitbringen.

Der aktuelle Fall der „falschen Polizistin“ zeigt: Interessenten gäbe

es!

Und könnten nicht vielleicht sogar Besucher für, sagen wir, 100

Euro eine echte Unterrichtsstunde an einer Berliner Schule halten

dürfen? Oder für 200 Euro mal einen BVG-Bus (die „großen Gelben“)

durch die Stadt steuern und dabei richtige Fahrgäste befördern? Es

gäbe so viele Möglichkeiten!

Insofern der Appell: Lasst uns gute Ideen nicht gleich zerreden

und vorschnell zu Realsatire erklären. Kommt ruhig her, liebe

Touristen, und sammelt unseren Müll. Wir machen Euch ein faires

Angebot

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell