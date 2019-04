BERLINER MORGENPOST: „Osten First“ keine Lösung / Leitartikel von Tim Braune

Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter

Klasse. Die SPD schlägt in ihrem „Zukunftsprogramm Ost“ eine

Priorität für den Osten bei der Ansiedlung von

Forschungseinrichtungen oder Bundesbehörden vor. Merkel unterstützt

das. Die Einsicht kommt sehr spät. Völlig falsch aber wäre es, den

Osten etwa beim Aufbau des 5G-Netzes oder beim Schienennahverkehr

gegenüber dem Westen vorrangig zu behandeln. Schnelles Internet ist

ein „Must-have“ für jeden Bürger – egal, ob er in der Lausitz hinter

der Milchkanne oder im Loft am Kurfürstendamm wohnt. „Osten First“

würde die gefühlten Gräben zwischen West- und Ostdeutschen vertiefen.

Deshalb die Bitte an alle Wahlkämpfer: Verteilt Steuergeld für den

Strukturwandel nicht mit der Gießkanne, sondern helft jenen Regionen,

die es bitter nötig haben – in Ost und West.

