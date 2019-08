BERLINER MORGENPOST: Rauft euch zusammen! / Leitartikel von Michael Backfisch zum G7-Gipfel

Der vollständige Leitartikel: War es ein Geistesblitz – oder

einfach nur abgeklärter Realismus? Frankreichs Präsident Emmanuel

Macron hat mit Blick auf den G7-Gipfel der größten westlichen

Industrienationen an diesem Wochenende im Atlantik-Badeort Biarritz

die Latte bewusst tief gehängt: Es gebe keine Abschlusserklärung –

„die liest eh keiner“, wie Macron schnoddrig hinzufügte. Der Franzose

zog damit die Konsequenz aus den beiden letzten G7-Spitzentreffen in

Italien und Kanada. Da hatte US-Präsident Donald Trump jeweils das

gemeinsame Schluss-Kommuniqué vermasselt: Bei den Verpflichtungen zum

Klimaschutz wollte er nicht mitmachen. In Biarritz wird es deshalb

erstmals nur bilaterale Vereinbarungen zu einzelnen Themen geben. Die

Welt ist in einem Zustand wie nie zuvor. Einerseits ist der

Nationalismus auf dem Vormarsch. Die USA unter Trump, Russland,

China, aber auch wichtige europäische Staaten wie Großbritannien oder

Italien setzen verstärkt auf Abschottung. Andererseits sind die

Länder maximal miteinander verflochten. Vor allem auf die zwei

Mega-Themen des G7-Gipfels – den Klimaschutz und den Handel – trifft

das zu. Die Waldbrände in Brasilien sind derzeit das spektakulärste

Beispiel. Die Viehzüchter fackeln den Regenwald im Amazonasbecken ab,

um mehr Weideland für Fleischexporte zu bekommen. Doch gleichzeitig

nimmt die „grüne Lunge“ des Planeten Schaden. Das Gebiet am Äquator

kann etwa 80 Milliarden Tonnen Kohlendioxid speichern. Das ist so

viel CO2, wie die Menschen weltweit in zehn Jahren produzieren. Mit

jedem Stück Abholzung wird es weniger. Ja, Brasiliens Präsident

handelt verantwortungslos, indem er die Großgrundbesitzer schützt.

Doch moralische Verdammungen oder Strafmaßnahmen helfen nicht weiter.

Es wäre ein Fehler, das in vielen Jahren ausgetüftelte

Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund

Mercosur platzen zu lassen. Den Nachteil hätten am Ende alle. In der

Klimapolitik gibt es keine Insellösungen. Eine deutsche CO2-Steuer

mag das „grüne Gewissen“ hierzulande beruhigen. Aber der Rettung des

Weltklimas hilft sie nicht wirklich. Hier sind globale Rezepte

gefragt. Umweltstandards machen nur Sinn, wenn auch die USA,

Russland, China und Indien ins Boot geholt werden. Mit Blick auf

Amerika bedeutet dies: Die G7-Partner müssen Trump hinter

verschlossenen Türen und in bilateralen Gesprächen bearbeiten. Ihn

öffentlich an den Pranger zu stellen, bringt nichts. Auch in der

Handelspolitik nimmt Trump eine Schlüsselrolle ein. Man muss dem

US-Präsidenten zugute halten, dass er einen richtigen Primär-Reflex

hatte: China konnte zu lange Zeit ungestraft Ideen und Patente in

anderen Ländern klauen. Zudem blockierte Peking immer wieder

ausländische Export-Unternehmen mit bürokratischen Vorschriften. Doch

Trumps Zollkeule greift zu kurz. Sie schadet zuallererst US-Firmen,

die danach zu höheren Preisen einkaufen müssen. Die Zeche zahlt am

Ende der Verbraucher. Da viele Betriebe weltweite Lieferketten haben,

schlägt der Handelskonflikt zwischen den USA und China weltweit

durch. Beim G7-Gipfel in Biarritz müssen sich die Akteure

zusammenraufen. Kleiner Hoffnungsschimmer: Der neue britische

Premierminister Boris Johnson wolle in außenpolitischen Fragen wie

dem Umgang mit dem Iran oder mit Russland keine Extratouren fahren,

heißt es in diplomatischen Kreisen. Es gelte trotz des großen

Brexit-Fingerhakelns weiterhin die enge Abstimmung mit Berlin und

Paris. Das von vielen befürchtete Trump-Johnson-Bollwerk dürfte also

nicht stattfinden. Immerhin.

