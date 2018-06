BERLINER MORGENPOST: Realistische Ziele setzen / Leitartikel von Susanne Leinemann

In Berlin fehlen viele Hundert Lehrer. Gerade

Grundschulen sind betroffen, und da besonders die Grundschulen in

Bezirken, die als schwierig gelten. „Der Unterricht ist nicht

gefährdet“, betonte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nun fast

trotzig. In einer solchen Krisenzeit wie jetzt wäre es gut, ehrlich

zu werden. Natürlich ist der Unterricht gefährdet – denn in Klassen,

die kaum mehr zu steuern sind, kann man schwer unterrichten. Sandra

Scheeres und ihre Senatsverwaltung sollten sich endlich klar werden:

Was ist in den nächsten Jahren an pädagogischen Konzepten möglich und

was eine Überforderung? Ein bisschen mehr Realismus täte gut. Auch

Ziele müssen gesteckt werden: Was müssen und was sollen Kinder am

Ende der Grundschule können, und was kann man in den aktuellen

Krisenjahren weglassen? Als Erstes geht es um klassische Bildung.

