BERLINER MORGENPOST: Schnell und flexibel handeln / Kommentar von Susanne Leinemann

Das Kita-Drama, es ist inzwischen hinlänglich

bekannt. Tausende Kita-Plätze fehlen, die Wartelisten sind lang und

die Verzweiflung vieler Eltern riesig. Die Kita-Krisen-Demo Ende Mai

hat allen vor Augen geführt, wie groß die Not ist. Eine Forderung war

damals, alle wichtigen Parteien zusammenzubringen. Am Freitag ist es

so weit: Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) lädt zum

„Kita-Spitzengespräch“ ein, und alle werden sich an einen Tisch

setzen. Dann wird es auch darum gehen, flott und flexibel zu

reagieren. Ob etwas Konkretes bei dem Spitzengespräch rauskommt? Man

wird sehen. Das Treffen aber gleich wie der Berliner CDU-Politiker

Mario Czaja als „Kaffeekränzchen“ abzutun, liegt im Ton daneben. Die

Zeiten des Kaffeekränzchens sind längst vorbei, dafür ist der Druck

zu groß.

