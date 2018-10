Westfalenpost: Merkels Abschied als große Chance

Angela Merkel möchte nicht mehr

CDU-Parteivorsitzende sein. Eine große Überraschung ist das nicht.

Nach dramatischen Verlusten bei den vergangenen Landtagswahlen stand

die gestern verkündete Entscheidung längst im Raum. Das

Hessen-Ergebnis mit einem Minus von rund zehn Prozentpunkten für die

Christdemokraten machte überdeutlich, dass die Kanzlerin keinen Tag

länger warten konnte. Willkommen auf der schiefen Ebene. Dass Merkel

als Kanzlerin für die neue Legislaturperiode ab 2021 nicht mehr zur

Verfügung steht, ist derweil keine Nachricht. Etwas anderes hatte sie

nie vor. Die große Frage ist aber, ob sie dieses Zieldatum überhaupt

erreicht.

Das nämlich hängt davon ab, ob die Große Koalition, die seit

längerem aus dem letzten Loch pfeift, überhaupt noch in einen

Arbeitsrhythmus finden kann. Zudem kommt es darauf an, wer beim

Parteitag im Dezember in Hamburg nach 18 Jahren Kontinuität als

Nachfolger oder Nachfolgerin an die Spitze der CDU rückt. Denn wer

eine Regierungspartei führt, erhebt automatisch auch den Anspruch auf

die Kanzlerschaft. Vor diesem Hintergrund ist es logisch, dass ein

arbeitsteiliges Modell – wenn überhaupt – nur in einem Tandem mit

Annegret Kramp-Karrenbauer denkbar ist. Schon lange war klar, warum

Angela Merkel die saarländische Ministerpräsidentin Anfang dieses

Jahres als neue Generalsekretärin etablierte. Doch möglicherweise ist

das alles Makulatur. Denn erstens grenzt sich „AKK“ angesichts der

erodierenden Akzeptanz der Kanzlerin bereits ab. Zweitens verhindert

das Auftauchen des Namens Friedrich Merz in diesem Zusammenhang einen

lautlosen Übergang an der CDU-Parteispitze. Der exzellente Finanz-

und Ordnungspolitiker aus dem Sauerland war von 2000 bis 2002 Chef

der Bundestagsfraktion und ausgewiesener Merkel-Kritiker. Er dürfte

nicht nur eine Rechnung aus früheren Tagen zu begleichen, sondern

durchaus auch Chancen haben. Schließlich könnte Merz nach fast zehn

Jahren Abwesenheit aus der Tagespolitik wieder frischen Wind in seine

Partei bringen. Gesundheitsminister Jens Spahn, ausgestattet mit den

Attributen „jung und konservativ“, stünde als Parteivorsitzender zwar

für einen neuen Kurs – der Kanzlerin würde er das Leben allerdings

nicht leichter machen. Wer in der Union Merkel nicht mehr möchte,

steht zu ihm.

Angela Merkel jedoch hat verstanden. Anders als Innenminister

Horst Seehofer (CSU) klebt sie nicht an ihren Posten, sondern handelt

selbstbestimmt. Die kühle Nüchternheit, mit der sie lange Jahre die

Karrieren anderer förderte oder beendete, gilt nun auch für sie

selbst. Sie hat vor einiger Zeit erkannt, dass ihr Kraft und

Kreativität fehlen, um den Trend bei den Wählern und auch in der CDU

noch einmal zu drehen. Während der globalen Finanzkrise stabilisierte

ihre Ruhe Deutschland und große Teile der Welt. Für die

Herausforderungen der Flüchtlingskrise und den Aufstieg der AfD

reichte dieses Politikverständnis nicht mehr aus. Auf die destruktive

Energie kann Defensive nicht die richtige Antwort sein. Merkel aber

vermag etwas anderes nicht mehr zu leisten und hat deshalb die letzte

Phase ihrer politischen Karriere eingeleitet. Das verdient Respekt.

Die Menschen wünschen sich nun mehr Leidenschaft und Orientierung.

Diese Hoffnung müssen andere erfüllen.

