Mittelbayerische Zeitung: Europa fest im Visier / Ziemlich schaumgebremst verliefen die Auftritte der Parteien zum Aschermittwoch.

Auch der gestrige Aschermittwoch in

Niederbayern hat gezeigt, dass sich die politische Landschaft, nicht

nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ziemlich klar teilt:

einerseits in die EU-Verfechter und andererseits die EU-Zerstörer.

Die Sorge um das Schicksal dieser Union in einer ziemlich

unberechenbaren Welt bürdet allen Beteiligten einen großen Rucksack

an Verantwortung auf.

