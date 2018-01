Berliner Zeitung: Kommentar zum Amri-Untersuchungsausschuss. Von Markus Decker

Nun mag man sich fragen, wozu es eines

Untersuchungsausschusses des Bundestages eigentlich noch bedarf, wenn

es derartige Ausschüsse doch in Berlin und Nordrhein-Westfalen

bereits gibt. Die Antwort darauf ist freilich sehr klar. Zunächst

einmal nehmen die genannten Gremien vorrangig das Versagen in den

Ländern in den Blick, in denen sich der Attentäter Anis Amri

überwiegend aufhielt: in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Das ganze

Bild kann nur der Bundestag gewinnen. Und allein der Bundestag kann

auch wirksame Empfehlungen geben, damit sich das, was am 19. Dezember

2016 geschah, nicht wiederholt.

