Boris Palmer: „Ich werde im Mai Facebook fasten“

Boris Palmer will im Mai einen Monat lang auf

Facebook verzichten. Er antwortete am Sonntag, 24. März 2019, bei der

ZEIT MATINEE auf die Frage, ob er ein Facebook-Junkie sei: „Ich

glaube nicht, aber ich erhalte diese Kritik hin und wieder. Da muss

man sich selbst beobachten.“ Im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef

Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter kündigte der Oberbürgermeister

von Tübingen an: „Ich werde im Mai mal einen Monat Facebook fasten,

um das herauszufinden.“ Die gewonnene Zeit wolle er in das Schreiben

eines neuen Buches investieren.

