Boris Palmer ist gegen Dieselfahrverbote

Boris Palmer sprach sich am Sonntag, 24. März

2019, bei der ZEIT MATINEE gegen Dieselfahrverbote aus: „Es ist

einfach ein falsches Argument zu behaupten, dass wir aufgrund

wissenschaftlicher Erkenntnisse Gründe hätten, separiert

Dieselfahrzeuge in Städten zu verbieten.“ Im Gespräch mit

ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter

präzisierte der Oberbürgermeister von Tübingen: „Es gibt überhaupt

keine Chance, dass wir irgendwann durch wissenschaftliche Forschung

nachweisen können, dass die Fahrverbote auch nur eine Erkrankung

verhindert oder ein Menschenleben gerettet haben. Das ist außerhalb

der Nachweisgrenze.“ Fahrverbote, so Palmer, seien „einfach nicht

mehr verhältnismäßig.“

Wenn die Deutsche Umwelthilfe wegen zu hoher Schadstoffbelastung

gegen Tübingen klagen würde, würde er sich wehren. Prinzipiell sei er

aber „echt dafür“, dass Autos aus den Städten verbannt würden. Es sei

„ganz falsch mit zwei Tonnen schweren SUVs in Städten rumzurauschen,

weil der Platz dafür schlicht nicht da ist.“

Pressekontakt:

Kay Stelter

Leiter Leserveranstaltungen

Telefon: +49 (0)40 3280-145

E-Mail: kay.stelter@zeit.de

Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell