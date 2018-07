Hardt: Wir erwarten von der NATO ein Signal der Geschlossenheit

Gipfeltreffen zu einem entscheidenden Zeitpunkt

Am 11. und 12. Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs

der 29 NATO-Mitgliedstaaten zum Gipfel in Brüssel. Hierzu erklärt der

außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen

Hardt:

„Der bevorstehende NATO-Gipfel kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt:

Die russische Präsenz in der Ostukraine darf nicht zur Normalität

werden. Auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim kann nicht

stillschweigend akzeptiert werden. Solange Russland weiter aufrüstet

und die Ostgrenze der NATO und die östliche Nachbarschaft offen

bedroht, wird die NATO ihrerseits mit Geschlossenheit ihre volle

Verteidigungs- und Einsatzfähigkeit sicherstellen und alle

Bündnispartner schützen. Hierzu wird der Gipfel weitere wichtige

Maßnahmen zur Rückversicherung der Bündnispartner beschließen.

Die Unionsfraktion erwartet vom NATO-Gipfel ein Signal der

Entschlossenheit und Geschlossenheit. Dies ist auch nötig, um den

richtigen Rahmen für das wenige Tage später folgende Gespräch von

US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir

Putin zu setzen. Denn es gilt weiterhin: Wir bleiben bereit zum

Dialog mit Russland und zu neuen Schritten der Kooperation, wenn

Moskau sich seinerseits wieder an internationales Recht hält.

Herausforderungen gibt es für die NATO auch jenseits der Grenzen

Europas. Gerade die Krisen im Nahen und Mittleren Osten haben

unmittelbare Auswirkungen auf Europa. Deshalb ist es richtig, dass

die NATO ein neues Ausbildungs- und Beratungsengagement im Irak

beschließen wird. Der Irak ist ein Schlüsselstaat für die nachhaltige

Befriedung der Region. Auch Deutschland sollte sich an dieser

internationalen Mission beteiligen und seine im Irak bereits

gewonnenen Erfahrungen einbringen.

Lastenteilung bleibt ein zentrales Thema im Bündnis. Deutschland

hat seit Einleitung der Trendwenden unter Verteidigungsministerin von

der Leyen seine Verteidigungsausgaben substanziell erhöht. Es hat

deutlich in neue Fähigkeiten investiert, etwa in die Cyber-Abwehr.

Mit dem im Kabinett beschlossenen Haushalt für 2019 gehen wir diesen

Weg weiter.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht voll hinter dem

NATO-Beschluss von Wales, der eine Annäherung der Wehretats an zwei

Prozent des Bruttoinlandsprodukts vorsieht. Deshalb wird sie sich

dafür einsetzen, die Verteidigungsausgaben auch in den kommenden

Jahren erheblich zu erhöhen. Hierzu haben wir uns im

Koalitionsvertrag verpflichtet. Denn klar ist: Die Bundeswehr muss

angemessen ausgerüstet sein, um die ihr übertragenen Aufgaben

bewältigen zu können – in der NATO wie auch in der Europäischen

Union.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell