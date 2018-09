BUND: Wir appellieren dringend an die Bundesregierung auf RWE einzuwirken, dass es nicht zu einer Rodung des Hambacher Waldes kommt (AUDIO)

Olaf Bandt, Geschäftsführer Politik und Kommunikation des Bund für

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) über den Hambacher Wald,

die BUND-Klagen in dem Zusammenhang und die geplante

Groß-Demonstration.

Anmoderationsvorschlag: Die Waldspaziergänge für den Erhalt des

Hambacher Waldes sind inzwischen so etwas wie eine Institution

geworden. Jeden Sonntag treffen sich tausende Menschen und

demonstrieren vor Ort für den Erhalt des Hambacher Waldes. Vergangene

Woche waren es fast 10.000 Menschen und auch diese Woche werden

wieder viele Demonstranten erwartet. Für den 6. Oktober rufen

Umweltverbände außerdem zu einer Großdemonstration auf. Wir sprechen

mit Olaf Bandt, dem Geschäftsführer des Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND) – einem der Organisatoren der Demo.

Erste Frage: Wie haben Sie den Waldspaziergang am vergangenen

Sonntag erlebt?

O-Ton 1 (Olaf Bandt, 70 Sek.): Es waren fast 10.000 Menschen, die

sich bei strömenden Regen aufgemacht hatten für diesen

Waldspaziergang, und man merkte Ihnen eine große Trauer und

Betroffenheit an, weil wenige Tage davor war es ja dazu gekommen,

durch diesen Unglücksfall, dass einer, ein Journalist und ein

Aktivist gleichzeitig, auf tragische Weise ums Leben gekommen war.

Und allen war klar: Man kann jetzt nicht so weitermachen. Es war ein

Waldspaziergang ohne Fahnen, ohne Transparente, eben in dieser Trauer

und Betroffenheit. Dann war es aber auch so, es gab einen großen Mut

und Entschlossenheit: Wir verhindern diese Rodung des Waldes. Wir

schaffen das irgendwie, wir haben schon so viel geschafft, und das

war bei allen zu spüren. Und drittens war es klar, die Menschen

wollten in den Wald, wo die Polizei sie erst nur mit Widerständen

reinlassen wollte, es gab Körperkontrollen, Durchsuchungen,

Personalausweise sollten gezeigt werden, um in den Wald zu kommen.

Und auch das haben wir dann geschafft, weil alle Menschen sehen

wollten, wie ist es denn bisher gelungen, wie leben die Baumschützer

in ihren Baumhäusern, wie ist es da gelungen diesen Wald so lange

bisher zu schützen vor der Rodung.

Zweite Frage: Was treibt die Menschen an, auch bei Regen für den

Hambacher Wald zu demonstrieren?

O-Ton 2 (Olaf Bandt, 34 Sek.): Wir hatten 2018 einen absoluten

trockenen Hitzesommer. Es zeigt sich also tatsächlich: Der

Klimawandel findet statt. Und in einer solchen Situation kann man

überhaupt nicht verstehen – und das war deutlich auf diesem

Waldspaziergang – dass man dann plötzlich noch wieder einen Wald

roden will, mit Polizeieinsatz, während an anderer Stelle ja

Waldbrände gelöscht werden und man versucht, absolut Wälder zu

retten. Und das war sehr deutlich zu spüren, dass RWE überhaupt keine

Akzeptanz mehr hat für das, was sie da aus wirtschaftlichen Gründen

durchsetzen wollen.

Dritte Frage: Was ist der ökologische Wert des Waldes?

O-Ton 3 (Olaf Bandt, 54 Sek.): Der Hambacher Wald besteht in

seiner Grundstruktur seit jetzt 12.000 Jahren. Wir haben dort noch

Bäume stehen, die 300 Jahre alt sind, viele Vogelarten – 142

Vogelarten, zwölf Fledermausarten. Insbesondere die

Bechstein-Fledermaus hat nur noch ganz, ganz wenige Brutgebiete in

Europa in den Wäldern und deswegen ist sie streng geschützt nach

Europäischem Recht. Diese Wohnhöhlen dürfen nicht zerstört werden,

die Tiere dürfen nicht getötet werden. Und was man dort im Wald sieht

ist: Die werden nummeriert die Bäume, wo diese Höhlen drin sind, und

zum Teil wurden sie schon verschlossen, damit die da nicht mehr drin

nisten, weil sich RWE vorstellt, dass man sie dadurch vertreibt in

andere Wälder, und dann hinterher leichter zu roden ist. Das ist ein

sehr bedrückender Zustand und deshalb kämpfen wir mit aller Kraft vor

Gesetz und mit unseren Demonstrationen dafür, dass es zu dieser

Rodung nicht kommt.

Vierte Frage: Warum setzt sich auch der BUND-Bundesverband so

stark für den Wald ein?

O-Ton 4 (Olaf Bandt, 45 Sek.): Die Pariser Klimaziele sagen, dass

wir bis 2050 komplett aus der Verbrennung von Kohle und anderen

fossilen Brennstoffen ausgestiegen sein müssen. Wenn wir das aber

erreichen wollen bis dahin, müssen wir jetzt sehr schnell die

Verbrennung von Braunkohle insbesondere zurückfahren. Und da ist

Hambach ein zentraler Punkt. Das ist Europas größter

Braunkohle-Tagebau und es ist sehr gut möglich sehr schnell die

Verbrennung und den Abbau von Kohle dort zu reduzieren, weil es sind

zum Teil alte, sehr alte Kohlekraftwerke, die man relativ schnell

stilllegen kann. Und deswegen konzentrieren wir uns im Moment sehr

stark auf den Hambacher Wald, weil dieser Wald ist zum absoluten

Symbol gegen die verfehlte Klimapolitik der Bundesregierung geworden.

Fünfte Frage: Über die Zulässigkeit der Rodung wird aktuell wegen

einer Klage des BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Münster

verhandelt. Auf Druck des Gerichtes hat RWE erklärt, nicht vor dem

14. Oktober mit den Rodungen zu beginnen. Gleichzeitig laufen noch

andere Klagen. Wie ist der Stand?

O-Ton 5 (Olaf Bandt, 90 Sek.): Der BUND hat Klage gegen die Rodung

des Waldes eingereicht und grundsätzlich gegen die Ausweitung des

Tagebaus. Weil das, was da jetzt im Wald da ist, das sind so dermaßen

einzigartige Naturschutzgebiete und Habitate für Vögel und

Fledermäuse, dass die nach Europäischem Naturschutzrecht definitiv

nicht zerstört werden dürfen. Das machen wir in einem

Grundsatzverfahren, was 2019 wahrscheinlich verhandelt wird, und in

einem Eilverfahren, wo wir jetzt wollen, vor Gericht erzielen wollen,

dass dieser Wald nicht vorher gerodet wird. Weil es kann sein, dass

die Grundsatzentscheidung erst 2019 fällt und dann schon der Wald

gerodet wäre. Und das versuchen wir jetzt zu verhindern und ich

vermute, dass diese Sache im Eilverfahren gegen die Rodung jetzt in

diesem Jahr noch im Oktober entschieden wird. Wir klagen zusätzlich

auch gegen die Enteignung eines BUND-Grundstückes, weil wir dort am

Rande des Waldes vor vielen Jahren schon ein eigenes

BUND-Schutzgrundstück gekauft haben, weil wir gesagt haben, wir

wollen sicher sein, dass es nicht zu dieser Rodung kommt. Und da sagt

jetzt die Landesregierung, die will uns enteignen als BUND, weil

sozusagen öffentliche Interessen dem widerstehen, unserem

Grundbesitzrecht, und da sagen wir: Es gibt im Moment keine

öffentlichen Interessen an dieser Stelle weiter den Tagebau zu

erweitern, weil wir sicher sind, dass nach der Kohle-Kommission

deutlich wird, dass man diesen Tagebau nicht weiter erweitern müsste.

Sechste Frage: Wie geht es jetzt weiter?

O-Ton 6 (Olaf Bandt, 28 Sek.): Wir rufen für Samstag, den 6.

Oktober, zu einer Großdemonstration am Hambacher Wald auf, weil es

braucht jetzt ein starkes Zeichen der Zivilgesellschaft, dass es

keinesfalls zu einer Räumung und Rodung des Waldes kommen darf. RWE

muss sofort aufhören mit der weiteren Räumung des Waldes und auch die

Landesregierung NRW muss sich dafür einsetzen, dass alle Maßnahmen am

Wald in Hambach gestoppt werden, so dass die Kohle-Kommission der

Bundesregierung in Ruhe verhandeln kann.

Siebte Frage: Was passiert, wenn RWE nach dem 14. Oktober rodet?

O-Ton 7 (Olaf Bandt, 49 Sek.): In Berlin tagt ja zeitgleich die

Kohle-Kommission. Die soll einen gesellschaftlichen Kompromiss für

das Auslaufen der Kohleverstromung in Deutschland erzielen und

verhandeln. Wir Verbände, die in der Kohle-Kommission sitzen – BUND,

Greenpeace, der Deutsche Naturschutzring – können uns nicht

vorstellen, in einem Szenario weiter zu verhandeln, wenn gleichzeitig

sozusagen in Hambach die Bäume gerodet werden würden. Weil in solch

einer Kampfsituation kann man keine gesellschaftlichen Kompromisse

schließen. Und deswegen darf es dazu gar nicht kommen, wir

appellieren dringend an die Bundesregierung, auf RWE einzuwirken,

dass es nicht zu dieser Rodung kommt und dass jetzt auch die jetzige

Räumung schnell eingestellt wird.

Abmoderationsvorschlag: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bandt.

