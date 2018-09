Gerechtigkeit greifbar machen / SWR-Programmbeiträge zur ARD-Themenwoche „Gerechtigkeit“ / 11. bis 17. November (FOTO)

Keine Wohnung, keine Versicherung, kein Mindestlohn – vielePaketfahrer leben auf der Schattenseite des Online-Booms. Siearbeiten viel für wenig Geld. Sie übernachten in ihrem Lieferwagen,weil sie sich Schlafplätze in Pensionen nicht leisten können. Immermehr, immer schneller, immer billiger – ist das gerecht? DieReportage „betrifft: Paketfahrer – Ausgebeutet für den Online-Boom?“rückt die Frage nach Gerechtigkeit bei Arbeit und Einkommen in denFokus. Der Film gehört zu den Highlights, die der SWR zurdiesjährigen ARD-Themenwoche unter Federführung des NDR beisteuert(Sendetermin: 14. November um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen).

Gerechtigkeit beim Vertrieb von Musikproduktionen

„Landesart“ beschäftigt sich mit Fairness in der Kultur: Mit dem

Einzug digitaler Medien hat sich die Kunstszene dramatisch verändert

– verdienen Urheber noch am Kunstwerk? Wie sieht ein gerechter

Vertrieb von Musikproduktionen aus? (17. November, 18:15 Uhr, SWR

Fernsehen)

Gerechtigkeit im Gefängnis

„SWR2 Wissen: Der Hohenasperg“ erzählt im Hörfunk Geschichten aus

einem deutschen Gefängnis (13. November, 8:30 Uhr, SWR2). Einst

Staatsgefängnis, heute Vollzugskrankenhaus der

baden-württembergischen Justiz, hatte der Berg schon prominente

Insassen: von Dichter Christian Schubart über hungerstreikende

RAF-Mitglieder bis zu Serienmörder Heinrich Pommerenke. Bei „SWR1

Leute“ gibt Jurist und Buchautor Dr. Patrick Burow Einblicke in das

deutsche Justizwesen und äußert sich zu Gerechtigkeit und

Gerichtsbarkeit in der heutigen Gesellschaft (11. November, 10:00

Uhr, SWR1 RP).

