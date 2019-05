Bundessozialgericht: Paritätischer begrüßt Schulbücher-Urteil und fordert unverzügliche Reformen für Kinder in Hartz IV

Als „schallende Ohrfeige“ für die Bundesregierung

bewertet der Paritätische Wohlfahrtsverband das gestern ergangene

Urteil des Bundessozialgerichts, in dem die Jobcenter verpflichtet

wurden, die Kosten von Schulbüchern für Kinder im Hartz IV-Bezug zu

übernehmen. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, umgehend

eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen, und die

Übernahme aller schulisch bedingten Kosten durch die Jobcenter

sicherzustellen, die für die Familien anfallen.

Der Paritätische sieht sich durch die Entscheidung des

Bundessozialgerichts in seiner Auffassung bestätigt, dass sich

Schulkosten nicht pauschalieren lassen und die im Regelsatz und im

sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket enthaltenen Beträge

wirklichkeitsfremd und deutlich zu gering bemessen sind. „Es ist

geradezu absurd, dass diese Bundesregierung durch alle Instanzen

geht, um zu verhindern, dass Jobcenter armen Eltern die Kosten für

die Schulbücher ihrer Kinder ersetzen müssen“, kritisiert Ulrich

Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Die

Frage, wie ernst es der Bundesregierung tatsächlich mit der Bildungs-

und Chancengerechtigkeit ist, dränge sich bei solchen Vorgängen auf.

Als Konsequenz fordert der Paritätische die Widereinführung eines

Rechtsanspruchs auf „Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen“.

Schulisch bedingte Aufwendungen seien ohne Wenn und Aber in voller

Höhe zu erstatten. „Es ist geradezu beschämend, dass derartige

Selbstverständlichkeiten nicht auf politischem Wege realisiert werden

können, sondern allererst Gerichte mehr Bildungsgerechtigkeit

erzwingen müssen“, so Schneider.

Der Paritätische weist darauf hin, dass das Schulbücher-Urteil

auch auf vergleichbare Bedarfe übertragbar sei, etwa auf Computer,

Tablets, Software und Drucker. Den betroffenen Menschen rät der

Verband, diese Leistungen zu beantragen. Die Bundesagentur für Arbeit

wiederum sei aufgefordert, die bislang restriktiv formulierten

Verwaltungsvorschriften aufzuheben und künftig im Sinne der Kinder

und Jugendlichen bedarfsgerechte Leistungen zu bewilligen. Die

Jobcenter dürften die Antragsteller hier auch nicht auf Darlehen

verweisen, wie das Bundessozialgericht ebenfalls festgestellt habe.

„Um davon sprechen zu können, dass Armut tatsächlich bekämpft wird,

bräuchte es endlich realistischer, bedarfsdeckender Regelsätze in

Hartz IV und der Wiedereinführung einmaliger Leistungen statt

unsinniger Pauschalen und Darlehen“, mahnt Schneider. „Hinzukommen

muss ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Teilhabe für alle Kinder-

und Jugendlichen – und zwar unter der Zuständigkeit der Jugendämter

und nicht der Arbeitsverwaltung.“

